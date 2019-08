Honor Band 5: spedita dall’Italia, versione globale con ossimetro a 30 euro

Se c’è una smartband in grado di competere per rapporto qualità prezzo con la Mi Band 4 di Xiaomi, quella è sicuramente Honor Band 5. Si tratta di un braccialetto smart dal costo contenuto, ma dalle funzionalità importanti. Al momento la si può acquistare su eBay, con spedizione dall’Italia a 30,59 euro, direttamente a questo indirizzo.

Tra le sue caratteristiche di maggior pregio il display AMOLED da 0.95 pollici caratterizzato da risoluzione 240×120, 282 ppi, e da 8 diverse watchfaces, per offrire ampia scelta estetica. Proprio come la rivale è dotata di una certificazione 5 ATM, che permette di portare il bracciale ad una profondità di 50 metri, per un utilizzo in attività acquatiche.

Ovviamente non manca il rilevamento del battito cardiaco, peraltro attivabile anche in modalità 24 ore su 24 sfruttando l’algoritmo proprietario TruSeen 3.0 sviluppato da Huawei, e l’ossimetro integrato. La band è compatibile con iOS e Android, e grazie all’app consente di controllare la fotocamera dello smartphone, per scattare da remoto nel caso in cui fosse necessario.

Non manca poi il tracciamento delle attività fisiche, fra cui conta passi, nuoto ed ogni tipo di attività fitness e sportiva, senza dimenticare il tracciamento del sonno e la sveglia intelligente, il tutto tramite l’apposita applicazione dedicata, utile anche per impostare la ricezione delle notifiche direttamente sulla smartband.

L’autonomia è davvero invidiabile, con il bracciale che richiederà una ricarica ogni 20 giorni circa. Si tratta, dunque, della migliore soluzione alternativa a Mi Band 4, addirittura ancor più economica.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: clicca qui per acquistare Honor Band 5 a 30,59 euro, con spedizioni gratis dall’Italia.