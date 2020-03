Honor MagicWatch 2 in super offerta a 153,79 euro nella variante da 42 mm

Se volete uno smartwatch d’eccezione, guardando però al risparmio, ecco Honor MagicWatch 2, dispositivo del gruppo Huawei con una durata di batteria fino a 7 giorni e un design unico, davvero elegante e tradizionale allo stesso tempo. Al momento lo su acquista a 153,79 euro, in offerta lampo. Clicca qui per comprare.

Dotato di processore Kirin A1, incorpora tutte le tecnologie di monitoraggio per la salute di chi lo indossa, oltre a godere anche della tecnologia Huawei TruSleep 2.0, che consente ad HONOR MagicWatch 2 di riconoscere e diagnosticare in modo preciso 6 tipi comuni di disturbo del sonno e fornire più di 200 consigli su misura sulla base delle proprie abitudini, volti a migliorare la qualità del riposo.

Tra le peculiarità di questo indossabile la possibilità di tracciare ben 15 modalità di fitness, così da trasformare l’orologio in un vero e proprio personal trainer di fiducia, così da stimolare quanto possibile uno stile di vita più sano e sportivo.

Permette anche di tenere traccia del battito cardiaco 24/7 e inviare una segnalazione nel caso in cui andasse sopra o sotto i valori normali. Offre una resistenza all’acqua fino a 50 metri, ed è in grado di monitorare in maniera efficiente il battito cardiaco anche sott’acqua.

La versione in offerta di questo Honor MagicWatch 2 vanta uno schermo touch a colori AMOLED 1,2 pollici, con risoluzione 390 x 390. Gode di 4 GB di ROM integrata e una RAM di 16 MB. Tra i suoi sensori anche accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore di luce ambientale e barometro.

Honor MagicWatch 2 pensa appena 57 grammi, quindi davvero comodo da tenere 24 ore su 24 e ha dimensioni contenute in 24,50 x 4,00 x 0,80 cm.

Solitamente ha un costo di oltre 200 euro, ma al momento lo si acquista in offerta limitata a 153,79 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.