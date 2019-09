Huawei CV60, fotocamera sferica USB-C 360° per smartphone a soli 29,14 €

Se siete alla ricerca di una videocamera capace di catturare foto e video sferici ma volete spendere pochissimo, Huawei CV60 è in questo senso una delle migliori soluzioni attualmente in commercio.

Grazie ad una promozione costa solo 29,14 euro ed è in grado di catturare foto sferiche in 5K oppure registrare video a trecentosessanta gradi in 2K, offrendo quindi una risoluzione davvero ottima in rapporto al prezzo attuale.

Una delle sue migliori caratteristiche è la compattezza: misura soltanto 3,7 x 3,7 x 2,6 centimetri e pesa appena 30 grammi, in pratica la infilate in tasca e quasi ve ne dimenticate. E’ di tipo Plug-and-Play, quindi basta collegarla ed è subito pronta all’uso in quanto non c’è batteria e non ha perciò bisogno di essere ricaricata.

Funziona tramite l’app Huawei Panorama Camera su tutti gli smartphone Huawei Mate e Huawei Serie P, ma anche sugli smartphone serie Galaxy di Samsung e su tutti gli altri che utilizzano almeno la versione 6.0 di Android e che possiedono una presa USB-C di tipo OTG.

Si collega infatti ai dispositivi tramite lo spinotto USB-C e consente di acquisire foto e video nelle risoluzioni sopracitate per mezzo dei due obiettivi da 12 MP, ciascuno con un angolo di campo di 210 gradi e che appunto, combinate tra loro, assicurano una visione completa a di tutto l’ambiente circostante.

I video registrati possono essere anche visualizzati attraverso un visore VR, permettendo così di rivivere i momenti registrati con questa camera attraverso un modo moderno e davvero immersivo.

Se interessati all’acquisto, come dicevamo Huawei CV60 è in offerta su Cafago con uno sconto del 42%: la pagate cioè soltanto 29,14 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.