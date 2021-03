Huawei FreeBuds 3i, gli anti AirPods in sconto a 60,69 euro con un codice

Gli auricolari Huawei FreeBuds 3i sono un buon compromesso tra qualità prezzo e al momento, grazie ad un codice, si comprano in sconto su Gearbest a 60,69 euro.

Tra le caratteristiche di punta c’è la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che utilizza tutti e tre i microfoni per captare i rumori circostanti e ridurli artificialmente. Oltre al microfono posizionato all’estremità dell’astina, utilizzato principalmente per captare la voce dell’utente durante le telefonate, ne incorpora infatti uno sulla superficie esterna, quella sensibile al tocco, e uno nella cavità interna dell’orecchio, per captare ed eliminare il rumore che riesce ad arrivare fin qui.

Come accennato ciascun auricolare incorpora un sensore touch che viene impiegato per il riconoscimento dei tocchi del polpastrello, con i quali si può controllare la riproduzione musicale, gestire le telefonate e richiamare l’assistente vocale. Dal punto di vista delle tecnologie, lo smartphone – al quale si collega tramite chip Bluetooth 5.0 – è in grado di captare gli auricolari nel momento stesso in cui si apre il coperchio della custodia di ricarica, facilitando così l’accoppiamento ogni qual volta si tirano fuori per infilarli nelle orecchie e cominciare ad utilizzarli.

Gli auricolari Huawei FreeBuds 3i utilizzano driver dinamici da 10 millimetri e in confezione sono presenti i gommini in quattro diverse misure (XS, S, M e L) in modo da poterli adattare alla forma della propria cavità auricolare. Per quanto riguarda l’autonomia, ciascuna cuffietta incorpora una batteria da 37 mAh che promette fino a 3,5 ore in ascolto musicale oppure 2,5 ore se usati per telefonare. Si ricaricano completamente (da 0% a 100%) in 115 minuti inserendoli nella custodia, che è dotata di una batteria da 410 mAh e che porta l’autonomia complessiva degli auricolari a 14,5 ore per la musica e 10,5 per le telefonate.

La custodia si ricarica tramite presa USB-C e in confezione è presente già il cavetto da usare a questo scopo. Per quanto riguarda infine peso ed ingombri, ciascun auricolare pesa 5,5 grammi e misura all’incirca 4,2 x 2,4 x 2 centimetri mentre la custodia pesa poco più di 50 grammi e misura intorno agli 8,1 x 3,5 x 3 centimetri.

Come dicevamo, se li volete comprare li trovate in sconto su Gearbest: anziché quasi 70 euro, inserendo il codice D62963337E112000 li potete comprare in sconto a 60,69 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.