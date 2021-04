Huawei FreeBuds 4i somigliano agli AirPods Pro ma costano solo 72,98€

Se cercate un paio di auricolari TWS di buona qualità e siete particolarmente attenti al design, potete comprare gli Huawei FreeBuds 4i che assomigliano agli AirPods Pro di Apple e al momento su Gearbest, oltre a pagarli meno grazie all’offerta lampo, inserendo un codice speciale si ottiene uno sconto-sullo-sconto che permette di comprarli a 72,98 euro.

Questi auricolari ereditano le funzionalità della serie Huawei FreeBuds tra cui una lunga durata della batteria, la tecnologia Active Noise Canceling e la ricarica rapida. Nello specifico promettono fino a 10 ore di autonomia con tecnologia ANC disattivata e grazie alle ricariche offerte dalla custodia in cui vengono riposti quando non si indossano l’autonomia complessiva sale a 22 ore se si usano per ascoltare la musica oppure 14 ore se usati per telefonare. Con tecnologia ANC attiva l’autonomia scende a 7,5 ore per la musica e 5,5 ore per le chiamate; per quanto riguarda invece la ricarica, per ottenere 4 ore di autonomia basta inserirli nella custodia per 10 minuti.

Questi auricolari sono in grado di rilevare il rumore ambientale attraverso i microfoni e generare un’onda sonora inversa per ridurre il rumore: grazie alla tecnologia i microfoni (sono due: uno si trova nella zona interna in prossimità dell’orecchio, l’altro sull’estremità dell’astina) captano la voce dell’utente in modo accurato, mentre il sistema a doppio microfono riduce efficacemente il rumore del vento esterno e la tecnologia AI di riduzione del rumore filtra il rumore aggiuntivo. Inoltre dispongono anche della modalità Awareness che permette di sentire l’ambiente circostante senza togliere gli auricolari e usano tre tecnologie anti-interferenza per migliorare la qualità delle chiamate e ridurre l’interferenza del rumore ambientale durante le chiamate.

Come dicevamo assomigliano molto agli AirPods Pro di Apple, quindi offrono un’ergonomia tale da permettere di indossarli per diverse ore consecutive senza soffrire troppi fastidi. Inoltre sono dotati di controlli touch sulla superficie esterna che consentono di controllare le funzioni principali attraverso semplici tocchi e sfioramenti e l’accoppiamento con lo smartphone avviene tramite tecnologia Bluetooth 5.2.

Gli auricolari Huawei FreeBuds 4i sono in vendita su Gearbest a 97,53 euro ma al momento, grazie ad un’offerta lampo, si comprano a 78,02 euro. Tuttavia se si inserisce il codice W66821B7CE153001 (valido solo sul modello di colore bianco e fino a 31 maggio) prima dell’acquisto si ottiene un ulteriore sconto-sullo-sconto, pagandoli 72,98 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.