Hub USB-C 4K Ugreen con PD 100W in sconto a 23,99 euro

Con gli ultimi Mac rilasciati da Apple, si sa, la connettività di serie non è ai massimi livelli. Spesso e volentieri occorre fare riferimento a Hub esterni per poter ampliare le porte del dispositivo. Se ne cercate uno economico, ma al tempo stesso potente e in grado di sposare ottimamente l’ecosistema Apple allora questo Ugreen fa al caso vostro. In offerta al 50% si acquista a questo indirizzo a 23,99 euro.

Come già anticipato, una delle sue principali caratteristiche è il supporto alla ricarica PD, che grazie ad un input da 100 W consente di ricaricare gli ultimi Macbook della Mela alla massima velocità, senza perdere questa opportunità quando il dock è collegato al notebook.

Oltre all’ingresso USB-C, l’hub offre anche porte USB A, lettore di schede SD e Micro SD, oltre ad un ingresso HDMI per poter collegare il Mac ad un grande schermo, della TV o ad un monitor esterno. Quanto alle USB, peraltro, va notato che si tratta di USB 3.0, quindi davvero veloci, in grado di trasferire file a 5120 Mbps.

L0hub supporta la risoluzione 4K a 60 Hz, quindi sarà possibile collegarlo a monitor o TV esterni 4K senza problemi, senza perdere di qualità nell’immagine, e con una fluidità ottimale, per godere anche di contenuti multimediali senza il minimo lag.

E’ compatibile, oltre che con gli ultimi Macbokk Pro/Air, anche con Chromebook, iMac, iPad, Surface e portatili Windows con ingresso USB-C, come ad esempio i Dell XPS.

Oltre alla versione con interfaccia PD, trovate anche quella con ingresso Ethernet, nel caso in cui vi serva una connessione più stabile del WiFi.

L’Hub USB Ugreen solitamente ha un costo di 49,99 euro, ma al momento si acquista a 25,99 euro, anche se con il codice sconto GOBOO202 potrete portarlo a casa a 23,99 euro. Clicca qui per acquistare.