Hub USB-C con cavo estraibile, 9 funzioni in 1: sconto a 55,99 euro

L’hub USB-C definitivo è di Inateck e al momento lo comprate anche in sconto: grazie ad una promozione attiva con un codice risparmiate 14 euro sull’acquisto e avete anche la spedizione gratuita.

Denominato Inateck HB9003, questo hub si collega ai dispositivi con USB-C (computer, MacBook e i nuovi iPad Pro) tramite apposito cavo di tipo a piattina (quindi anti-groviglio) che, quando non è in uso, si può incassare nell’apposita fessura, risultando molto più comodo da infilare in tasca senza neppure danneggiarlo.

Si tratta sostanzialmente di un 9-in-1 in quanto, attraverso l’unica presa USB-C che va ad occupare, estende esponenzialmente le capacità del dispositivo al quale si collega. Mette infatti a disposizione una presa USB-C per il trasferimento dei dati ad alta velocità e una seconda porta USB-C dedicata alla ricarica della batteria, funzionando cioè da presa passante per mantenere carico il computer o il tablet collegato.

Aggiunge poi due prese USB-A classiche di tipo 3.0 per il collegamento di chiavette e hard disk, uno slot per la lettura di schede SD e uno per quelle microSD. Ci sono poi infine una presa HDMI e una VGA per il collegamento di qualsiasi monitor o televisore e una porta Ethernet per offrire la connessione Internet via cavo bypassando quella senza fili WiFi.

Questo hub, solido e ben costruito, misura 12 x 7 x 1.4 centimetri e normalmente viene venduto al prezzo di 70 euro: tuttavia se inserite il codice LVK5WZG5 nel carrello prima dell’acquisto ve lo portate a casa per soli 55,99 euro e, come accennato, la spedizione è compresa nel prezzo.