Hub USB-C in alluminio su misura dei MacBook con due porte in sconto a 18,99 euro

L’hub USB-C di Ugreen al momento è in sconto: grazie ad una promozione attiva con un codice lo pagate 18,99 euro e in un sol colpo ampliate porte e ingressi di tutti i MacBook Pro e Air di ultima generazione che avete in casa.

Questo hub si collega infatti ai dispositivi con doppia porta USB-C per aggiungere in totale 6 porte di vario tipo: oltre a tre prese USB-A classiche di tipo 3.0 per il collegamento di chiavette e hard disk mette a disposizione infatti uno slot per la lettura di schede SD e uno per quelle microSD.

E’ inoltre presente una porta USB-C per il collegamento del cavo di ricarica, di un cavo video (con supporto fino a 8K di risoluzione) o di un cavo dati per il trasferimento dei file ad alta velocità (fino a 40 Gbps).

Questo hub, solido e ben costruito, misura solo 17,4 x 8,4 x 1,8 centimetri, pesa poco più di 40 grammi ed è anche più compatto di altri in quanto si collega alle due prese USB-C tramite le rispettive spine, senza cioè cavi penzolanti che alla lunga si possono anche rovinare.

Normalmente viene venduto su Amazon al prezzo di 21 euro: tuttavia se inserite il codice GKOSZM4X nel carrello prima dell’acquisto ve lo portate a casa per 18,99 euro.