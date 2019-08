Hub USB-C Gocomma 4 in 1 che costa 5 euro e ricarica iPhone

Sono sempre più i dispositivi, notebook o smartphone, dotati di una sola porta USB-C, che ne consentono di ridurre lo spessore, ma che spesso ne sacrificano la connettività. Grazie all’Hub USB-C di Gocomma sarà possibile restituirà nuove funzioni ai dispositivi: poco più di 5 euro per poter collegare 3 USB full size e inserire una MicroSD. Non solo, grazie all’accessorio sarà possibile pure ricaricare smartphone come iPhone, utilizzando uno smartphone Android.

Al di là delle caratteristiche base, quelle di poter collegare all’Hub USB e MicroSD, questa periferica di Gocomma consentirà anche di ricaricare i vostri iPhone. E’ sufficiente collegare l’hub ad uno smartphone Android dotato di USB-C e, successivamente, collegare l’iPhone all’hub stesso, tramite cavo Lightning-USB.

E’ interamente costruito in metallo, quindi in grado di dissipare il calore che potrebbe generarsi dal collegamento ai vari dispositivi. Offre 3 porte USB 3.0 (compatibile con USB 2.1 / 2.0) e 1 porta TF per le schede di memoria.

E’ dotato di un cavo da 15 cm, supporta la trasmissione bidirezionale, consentendo così il passaggio di foto e documenti in totale facilità. Naturalmente, oltre ad essere compatibile con gli smartphone USB-C, supporta anche i Macbook o i portatili dotati di ingresso USB tipo C.

Pesa appena 170 grammi e ha dimensioni contenute in 9,00 x 1,50 x 0,50 cm, dunque facilmente trasportabile.

Costa, in offerta, 5,43 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore