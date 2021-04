Hubsan ZINO PRO al prezzo più basso: con 2 batterie a 320 € con coupon

Chi lo ha detto che un drone di fascia alta debba costare troppo? Hubsan Zino Pro, il quadricottero 4K, con camera stabilizzata sui 3 assi, e specifiche al top, costa adesso 320 euro grazie al codice sconto P6417D9554553000. In confezione anche borsa di trasporto e due batterie. Approfittatene subito e compratelo a questo indirizzo.

Si tratta a tutti gli effetti del rivale economico del Mavic Pro. Attenzione, economico non vuol dire affatto inferiore: la qualità del video non teme assolutamente confronti. E’ dotato di potenti motori brushless, e di tutti quei sensori che ne garantiscono la sicurezza in volo, come GPS, ritorno alla base automatico, volo autonomo, volo tramite POI e FPV, che permette di guardare in tempo reale le immagini riprese in volo, direttamente sullo schermo del proprio smartphone.

A livello multimediale il drone sembra davvero stupire, grazie alla possibilità di registrare video fino a 4K, con stabilizzazione a tre assi, che assicura dunque un video particolarmente stabile e senza tremolii nell’immagine. In questa versione PRO il drone riesce così a catturare immagini a risoluzione di 3840 X 2160 30 fps, con una velocità massima bit 60Mbps, grazie al chip di immagine Ambarella A12S, sensore Sony da 1/3 pollici.

Il drone, non solo riprende dal più costoso Mavic la qualità delle immagini, ma anche il design e l’estetica. Si tratta, infatti, di un drone braccia pieghevoli, così da essere pià facile da trasportare. Con ali spiegate misura di 304 x 252 x 90mm, mentre da ripiegato si tratta di un drone salva spazio con dimensioni di 187 x 104 x 90mm. Offre un tempo di volo massimo di 23 minuti: il tempo di volo raddoppia grazie alla presenza delle due batterie incluse in confezione, mentre la batteria da 3000mAh 3S si ricarica in appena 180 minuti.

Se tutto questo non dovesse bastare, da notare che la promozione in corso comprende anche la borsa per il trasporto. Il radiocomando, ovviamente incluso in confezione, ha un range di controllo di circa 4 km, almeno sulla carta, anche se naturalmente le normative ENAC non permettono di raggiungere queste distanze. Non manca, naturalmente, il feed video in tempo reale da poter vedere su smartphone.

Hubsan ZINO Pro si acquista a 320,16 euro grazie al codice sconto P6417D9554553000, cliccando su questo link diretto.

