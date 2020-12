Hubsan ZINO Pro, codice sconto a 325,08 euro per il drone 4K che sfida i Mavic Pro

C’è un brand cinese, che più degli altri, sfida Mavic Pro di DJI. Questo è certamente Hubsan, brand da sempre all’attenzione degli utenti più casual, ma che nel tempo si è evoluto, fino a proporre caratteristiche d’eccezione, tanto da essere considerata oggi l’alternativa economica più valida al Mavic Pro.

Hubsan ZINO Pro è ancor più potente del predecessore non Pro. Si trova in super offerta a 325,08 euro, con tanto di borsa inclusa per un facile trasporto e due batterie. Il tutto grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Si tratta di un drone consumer semi professionale, e con tutte le caratteristiche di un top di gamma, che strizza l’occhio al Mavic Pro, a partire dal design e della forma pieghevole.

Non solo, è dotato di motori brushless, e di tutti quei sensori che ne garantiscono la sicurezza in volo, come GPS, ritorno alla base automatico, volo autonomo, volo tramite POI e FPV, che permette di guardare in tempo reale le immagini riprese in volo, direttamente sullo schermo del proprio smartphone.

Per gli amanti delle registrazioni, Hubsan Zino Pro è in grado di registrare video fino a 4K, con stabilizzazione a tre assi, che assicura dunque un video particolarmente stabile e senza tremolii nell’immagine. In questa versione PRO il drone riesce così a catturare immagini a risoluzione di 3840 X 2160 30 fps, con una velocità massima bit 60Mbps, grazie al chip di immagine Ambarella A12S, sensore Sony da 1/3 pollici.

A braccia spiegate, il drone misura circa 304 x 252 x 90mm, ma con ali richiuse il drone ha dimensioni di 187 x 104 x 90mm. Offre un tempo di volo massimo di 23 minuti grazie alla potente batteria inclusa nel bundle da 3000mAh 3S, che si ricarica in appena 180 minuti. Naturalmente, il feed video delle riprese dal drone verrà visualizzato in tempo reale sullo smartphone, con un range, sulla carta di 4Km circa.

Ad ogni modo, l’attuale prezzo di questo drone è davvero interessante: Hubsan ZINO Pro si acquista a 325,08 € cliccando su questo link diretto e inserendo il codice sconto U5B1A90288553001. Nel prezzo inclusa la borsa per il trasporto e ben due batterie per il volo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.