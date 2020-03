Hubsan ZINO Pro, la nuova versione del drone 4K che sfida Mavic Pro in offerta a 340 euro

Disponibile da tempo Hubsan Zino, è da tutti considerato il vero sfidante economico del Mavic Pro. Oggi, per riuscire nell’impresa, arriva nella versione Hubsan ZINO Pro, ancor più potente, e in grado di lanciare davvero il guanto di sfida a quello DJI. Al momento si trova in super offerta a 341 euro, con tanto di borsa inclusa per un facile trasporto.

Chiunque fosse interessato ad un drone performante, semi professionale, e con tutte le caratteristiche di un top di gamma, farà bene a volgere lo sguardo a questo Hubsan ZINO Pro. Come già faceva il suo predecessore, questo drone condivide molte delle caratteristiche di un Mavic Pro, a partire dal design e della forma pieghevole.

E’ dotato di potenti motori brushless, e di tutti quei sensori che ne garantiscono la sicurezza in volo, come GPS, ritorno alla base automatico, volo autonomo, volo tramite POI e FPV, che permette di guardare in tempo reale le immagini riprese in volo, direttamente sullo schermo del proprio smartphone.

A livello multimediale il drone sembra davvero stupire, grazie alla possibilità di registrare video fino a 4K, con stabilizzazione a tre assi, che assicura dunque un video particolarmente stabile e senza tremolii nell’immagine. In questa versione PRO il drone riesce così a catturare immagini a risoluzione di 3840 X 2160 30 fps, con una velocità massima bit 60Mbps, grazie al chip di immagine Ambarella A12S, sensore Sony da 1/3 pollici.

Le dimensioni del drone con braccia spiegate è di 304 x 252 x 90mm, mentre da ripiegato si tratta di un drone salva spazio con dimensioni di 187 x 104 x 90mm. Offre un tempo di volo massimo di 23 minuti grazie alla potente batteria inclusa nel bundle da 3000mAh 3S, che si ricarica in appena 180 minuti.

Naturalmente, si tratta di un drone che propone al pilota le funzioni di volo FPV, quindi con possibilità di vedere le immagini riprese dal drone direttamente su smartphone, con un range, sulla carta di 4Km circa.

Siamo quasi certi che il pilota non potrà raggiungere una tale distanza, ma poco importa considerando che tale dato non è raggiungibile per via dei regolamenti ENAC in vigore nel nostro paese.

Ad ogni modo, l’attuale prezzo di questo drone è davvero interessante: Hubsan ZINO Pro si acquista a 341,82€ cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.