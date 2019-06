Hubsan Zino, il drone 4K anti DJI Mavic a soli 270 Euro in offerta

Arriva a breve Hubsan Zino, il drone pieghevole che vuole sfidare il Mavic Pro di DJI, con un prezzo assolutamente folle: si acquista a 270 euro con coupon dedicato. Chiunque fosse interessato ad un drone performante, semi professionale, e con tutte le caratteristiche di un top di gamma, farà bene a ordinarlo a questo prezzo, disponibile nella sua fantastica colorazione bianca.

Hubsan H117S Zino, almeno sulla carta, condivide con Mavic Pro molte caratteristiche, ad iniziare dal design. Si tratta, infatti, di un drone pieghevole, quindi facilmente trasportabile, che propone una forma e un look molto simile al drone di DJI.

Ovviamente, Zino è dotato di motori brushless, e di tutti quei sensori che ne garantiscono la sicurezza in volo, come GPS, ritorno alla base automatico, volo autonomo, volo tramite POI e FPV, che permette di guardare in tempo reale le immagini riprese in volo, direttamente sullo schermo del proprio smartphone.

A livello multimediale il drone sembra davvero stupire, grazie alla possibilità di registrare video fino a 4K, con stabilizzazione a tre assi, che assicura dunque un video particolarmente stabile e senza tremolii nell’immagine. Il produttore assicura un range di volo in FPV di oltre un chilometro, anche se poi tale dato non è raggiungibile per via dei regolamenti ENAC in vigore nel nostro paese.

Ad ogni modo, l’attuale prezzo di questo drone è davvero interessante: solo 270 euro su Gearbest in sconto del 18%. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.