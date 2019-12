I migliori accessori per iPhone di fine 2019

Apple ha costruito tutte le sue fortune negli ultimi dieci anni su iPhone e il suo ecosistema. Uno sterminato numero di prodotti che accompagnano, arricchiscono e abbelliscono l’iPhone, favorendone l’adozione e aiutando a potenziarne in qualche caso le funzionalità. Scegliere i migliori accessori per iPhone è davvero molto difficile perché corre il rischio di essere una scelta di tipo personale, visto il numero di situazioni in cui può essere adottato il telefono e le differenti esigenze. Ci proviamo con questo articolo che come facciamo con altro viene aggiornato con frequenza, per adeguarlo alle necessità del mercato, alle novità in arrivo e alle tecnologie.

Anker PowerWave

Anker è tra i brand che risaltano nella fascia di accessori per i dispositivi Apple. Offrono un eccellente rapporto qualità prezzo e spesso sono menzionati dalla stessa Apple nei prodotti consigliati. La base di ricarica wireless PowerWave è naturalmente compatibile con iPhone 8 o superiori, fino all’iPhone 11 Pro, ma funziona con tutti i dispositivi che supportano la ricarica wireless. Per quanto riguarda gli iPhone arriva ad una potenza di 7.5W che è quella massima di cui è capace un iPhone. Eventualmente potete anche ricaricare i modelli di punta Samsung fino a 10W. E’ possibile riporre lo smartphone in orizzontale per caricare mentre si guarda un video, o in verticale quando si mandano messaggi o si utilizza il Face ID. E’ a prova di custodia, quindi ricarica anche quando si usa una cover.

AirPods Pro

Gli AirPods Pro sono tutt’altro che una novità. Non staremo qui raccontativi i dettagli di questi auricolari che del resto abbiamo recensito in un test completo. In sintesi però dobbiamo dire che si tratta di una versione rinnovata dei più popolari auricolari full wireless del mercato. Hanno un fattore di forma molto simile a quello degli AirPods tradizionali ma aggiungono una superiore ergonomia grazie ai copriauricolari in gomma e, soprattutto, hanno un efficiente sistema di soppressione del rumore. Sono altrettanto perfettamente integrate con iPhone quando lo sono le AirPods, hanno una custodia wireless per la ricarica e una autonomia fino a 5 ore.

Portachiavi VONMÄHLEN

VONMÄHLEN è un portachiavi universale con ben 5 diversi connettori per collegare iPhone al PC o Mac, ma anche i dispositivi Android USB-C. Ed infatti offre, oltre che ol connettore Lightning, anche di quello USB-A, USB-C, e Micro USB, quindi compatibile con qualsiasi dispositivo, che si tratti di smartphone, tablet, iPhone, iPod o iPad. È realizzato in robusto alluminio, per una lunga resistenza e durata e ha un design molto particolare, minimalista e piacevole.

Bellroy Case for iPhone 11 PRO

Se siete alla ricerca di una cover iPhone particolarmente elegante, con funzione di porta carte, ecco allora quella Bellroy. E’ studiata per iPhone 11 Pro e dispone di una tasca per contenere carte di credito, ben nascoste e protette da una chiusura magnetica. Propone all’interno un rivestimento in microfibra, che protegge il terminale, mentre i bordi smussati rendono la custodia particolarmente sottile. E’ realizzata in pelle LWG di qualità e polimero flessibile protettivo e misura 146.4mm x 73.9mm x 14.8mm. Una aspetto intressante è che l’aletta può trasformare la custodia in un piccolo stand per vedere film o navigare E’ disponibile anche per iPhone 11, iPhone XS e XR.

DJI Osmo Mobile 3

Un eccellente Gimbal al prezzo migliore del mercato. È il DJI Osmo Mobile 3, che offre la possibilità di fare riprese fluide ovunque. La sua peculiarità è quella di essere pieghevole, per un comodo trasporto. È anche leggero e offre una autonomia fino a 15 ore. haHaanche un nuovo fattore di forma che lo rende più comodo da ricaricare rispetto al precedente modello. Al di là del design, Osmo Mobile 3 (recensito da Macitynet qui) offre molte delle stesse caratteristiche presenti su Osmo 2. E’ possibile manovrarlo con un joystick e scegliere modalità di registrazione come Story, Sport, TimeLapse e Slow Motion. Come in precedenza, i vari grilletti consentono di ingrandire, bloccare e sbloccare l’orientamento della registrazione, e perfino passare ad una vista selfie.

Belkin Supporto per il Portabicchieri

Davvero interessante, sia per utilizo che per design, il supporto smartphone e iPhone da utilizzare con il portabicchieri dell’auto. Ruota di 360 gradi per supportare la modalità orizzontale o verticale, così da poter essere utilizzato anche con app GPS trasformando lo smartphone in un vero e proprio navigatore satellitare. Si adatta in modo sicuro a tutti i portabicchieri, con l’apertura alla base del supporto che consente di evitare che il cavo di ricarica si attorcigli. Può essere piegato di 90 gradi per fare in modo che il dispositivo risulti piatto.

Caricatore Anker PD 30 W

Dimensioni ridotte e potenza garantita. Si tratta del caricabatterie Anker Atom con supporto Power Delivery, che eroga 30W per offrire una ricarica ad alta velocità per smartphone, iPhone, tablet, computer portatili e altri dispositivi USB-C. Lo abbiamo recensito a questo indirizzo. Siamo di fronte ad un prodotto PowerDelivery in grado fornire le seguenti prestazioni: 5V/3A, 9V/2A, 15V/2A, 20V/1.5A, in grado di ricaricare velocemente i nuovi iPhone, dall’iPhone 8 in su. Usando un cavo Lightning USB-C, non quello ancora costoso di Apple ma quello di Anker che costa 6 euro meno (17,99 euro) come abbiamo dimostrato in questo articolo, si riesce a spingere la ricarica fino a 9V/2A, quindi 18W. Con lo stesso caricabatterie è possibile arrivare a 20V/1,5A. Messo alla prova il caricabatterie rispetta queste specifiche ed è perfettamente in grado di alimentare anche un MacBook 12″ Retina.

Kit installazione pellicole Spigen

Se avete problemi a mettere la pellicola sul vostro smartphone, ecco il kit per una corretta installazione. Incluse nella confezione anche 2 pellicole in vetro temperato, compatibile con iPhone XS e iPhone X. Lo stesso Kit è anche disponibile per iPhone 11 e iPhone XR, oltre che per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Si tratta di un prodotto eccellente, capace di coprire interamente lo schermo e offrire una perfetta visibilità; da notare il bordino nero che si maschera perfettamente con il bordo del telefono rendendo lo schermo quasi invisibile. L’applicatore riduce di molto la possibilità di errore. Anche per i modelli più vecchi, come iPhone 7 e iPhone 8, è disponibile lo stesso kit di installazione pellicola, anche se con la versione non completa (in alto in corrispondenza della fotocamera c’è u intaglio). Da usare con una custodia.

Rampow Supporto iPhone

Se siete alla ricerca di un supporto iPhone da scrivania il consiglio è quello di guardare a quello Rampow. Ha uno stile unico, che richiama da vicino il piedistallo dell’iMac. Il design intelligente assicura l’utilizzo di cuffie e del caricabatteria, mentre il dispositivo è posizionato sul supporto, lasciando le mani libere. La speciale curvatura permette di proteggere i cavi, evitando che si pieghino eccessivamente.

Beats Cuffie Solo Pro

Si tratta di una delle cuffie più note e anche la più recenti a marchio Beats, in grado di offrire la cancellazione del rumore adattiva pura (Pure ANC) che blocca attivamente i rumori ambientali e si regola in base questi e a come le si indossa. Hanno la modalità trasparenza grazie alla quale è possibile percepire ciò che accade intorno, anche mentre si ascolta la musica. Da questo punto di vista sono simili agli AirPods Pro, del resto hanno lo stesso processore. Offrono fino a 22 ore di ascolto (fino a 40 ore con le modalità ANC e Trasparenza disattivate) e quando la batteria è al limite, con Fast Fuel bastano 10 minuti di ricarica per avere ancora 3 ore di ascolto ininterrotto.

Lenti iPhone 11 Pro

La fotocamera di iPhone 11 Pro è la più avanzata al momento disponibile su uno smartphone della Mela, ma ciò non toglie che ci sia ancora spazio per montare qualche lente con effetti particolari, per scatti sempre più originali. Il kit che vi suggeriamo include un filtro CPL, una lente 10X Macro, una macro 20X, una lente 180°, una fish Fisheye, una Teleobiettivo 2X. Si tratta di uno dei kit più completi attualmente disponivili per iPhone 11 Pro.





Cover Smart Battery Apple

Un accessorio immancabile per tutti coloro che vogliono incrementare l’autonomia di iPhone. Si tratta della Smart Battery che, oltre a proteggere il telefono, ne aumenta anche l’autonomia. Il suo interno in morbida microfibra aderisce perfettamente all’iPhone, mentre l’esterno in silicone la rende liscia e piacevole al tatto. La cover per iPhone 11 e 11 Pro presenta un tasto dedicato sulla custodia che permette di aprire al volo l’app Fotocamera anche quando l’iPhone è bloccato, mentre premendolo scatta una foto, e prolungandone la pressione permette di girare un video QuickTake. Si ricarica in wireless. Si acquistano a questo indirizzo a partire da 129 euro, a seconda del modello di iPhone.

JOBY GripTight GorillaPod PRO 2

E’ il re dei supporti per iPhone e smartphone. JOBY GripTight GorillaPod PRO 2 mantiene in sicurezza anche telefoni di grandi dimensioni grazie ad una morsa molto stretta, e può operare sia in modalità orizzontale, che in modalità verticale. Offre angolazioni illimitate grazie alle gambe che si avvolgono agli oggetti, come se fossero i tentacoli di una piovra.

Supporto per auto Kenu

Può sembrare un accessorio banale o comunque da poco, ma in realtà il supporto Kenu risulta essere particolarmente utile quando si vuole posizionare in auto il proprio smartphone. Design minimale e particolarmente snello, si attacca alle bocchette dell’aria condizionata. Disponibile anche in bianco, per chi desidera abbinarlo ad uno smartphone dello stesso colore. Macitynet l’ha provato qui ricavandone eccellenti impressioni.

Luvfun adattatore per cuffie

Da quando Apple ha rimosso il jack cuffie da iPhone è un problema ricaricare l’iPhone e, contemporaneamente, collegare cuffie e auricolari. L’adattatore Luvfun risolve questa problematica, proponendo un doppio ingresso, per poter continuare ad utilizzare le cuffie, senza dover rinunciare alla ricarica. Oltre alla versione con doppia porta Lightning, c’è anche la versione con ingresso jack da 3,5mm e Lightning.

Scosche, MagicMount XL

MagicMount XL è un pratico supporto multi funzione, adatto sia per i veicoli, sia per il posizionamento di iPhone o iPad su una scrivania o su un piano, come potrebbe essere quello della cucina, così da posizionare in modo stabili i propri dispositivi, potendo continuare ad utilizzarli in qualsiasi momento.

CHOETECH 4 in 1

Se proprio vi interessa esagerare e ricarica tutto quello che è ricaricabile via wireless (e no) prodotto da Apple, ecco questo accessorio della già menzionata Choetech. Si tratta di un 4 in 1 perchè ricarica un iPhone (a 7,5W), un Apple Watch, gli Airpods e anche un qualunque dispositivo via cavo attraverso una porta USB-A. Il dispositivo ha un’alimentazione esterna e un sistema di raffreddamento per migliorare la resa complessiva. Infine è anche certificato MFI, questo significa che non dovrebbero esserci sorprese di sorta nel caso di un aggiornamento software dei dispositivi Apple.