I migliori accessori tech, già scontati su Amazon, con un altro 10% di sconto

Vi abbiamo già segnalato l’offerta di Amazon di 50 Euro di sconto sull’aquisto cumulativo di 500 euro di prodotti. Qui vogliamo rimarcare che tra i tanti prodotti che fanno parte di questa iniziativa, oltre quelli a marchio Apple di cui trovate la selezione qui, ce ne sono diversi come cuffie, borse per pc, schede di memoria, mouse, tastiere e tanti altri prodotti tech di grandi marchi che è difficile trovare normalmente in offerta a questi prezzi.

Infatti, grazie all’offerta citata sopra] se arriviamo ad un cifra di spesa di 500 Euro nello stesso ordine con i prodotti presenti su questa pagina possiamo risparmiare 50 Euro (il 10%) anche su questi prodotti che sono già scontati. Si tratta in pratica di un piccolo negozio di elettronica nel grande negozio Amazon.

Vi ricordiamo che potete acquistare fino a 3 pezzi di ogni singolo prodotto e questo tipo di acquisti può essere utile per la dotazione di uffici e organizzazioni.

Di seguito trovate una lista selezionata dei prodotti di SanDisk, Logitech, HP, TP-Link e altri grandi marchi che offrono già di base uno sconto compreso tra il 20% e il 50%, in modo da facilitarvi il rintracciamento delle migliori offerte attualmente in corso. Tutti gli altri li trovate comunque a partire da questo link.

HP – PC SMB Borsa a Tracolla per Portatili fino a 15.6″ In offerta a 28,99 € – invece di 39,99 €

sconto 28% – fino al 10 dicembre

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 64 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 25,58 € – invece di 36,06 €

sconto 29% – fino al 10 dicembre

Logitech G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 16K, 16000 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, per PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 92,99 €

sconto 46% – fino al 10 dicembre

TP-Link Archer T3U Adattatore USB Scheda di Rete, Wireless Dual-Band 1300Mbps, 2.4GHz & 5GHz, USB 3.0, Mini Size In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino al 10 dicembre

TP-Link TL-SF1005D Switch Desktop, 5 Porte RJ45 10/100 Mbps, Plug & Play In offerta a 6,99 € – invece di 12,99 €

sconto 46% – fino al 10 dicembre

TP-Link M7200 Mobile Router Hotspot Portatile, Saponetta Wifi 4G LTE Cat4 150 Mbps, Vincitore del Premio Red Dot Design, Può Essere Utilizzato in Tutti i Paesi Europei, Batteria da 2000mAh In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 10 dicembre

TP-Link Archer MR600 Router 4G+ Cat6 300Mbps, Wi-Fi AC1200 Dual Band, MicroSIM, Porta LAN/WAN Gigabit, Senza configurazione, Tecnologia TP-Link OneMesh In offerta a 92,99 € – invece di 149,90 €

sconto 38% – fino al 10 dicembre

Tecnoware UPS ERA PLUS 750 Gruppo di Continuità, Potenza 750 VA, Autonomia fino a 10 min con 1 PC o 40 min con Modem Router, Stabilizzazione AVR, Nero In offerta a 42,90 € – invece di 59,99 €

sconto 28% – fino al 10 dicembre

Sandisk Ultra Flair 32 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 10,99 € – invece di 18,99 €

sconto 42% – fino al 10 dicembre

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica, ISDN e VoIP, Base DECT, Media Server, Bianco/Rosso, (Verifica compatibilità con la tua linea) In offerta a 213,99 € – invece di 269,99 €

sconto 21% – fino al 10 dicembre

Trust Gaming GXT 101 Mouse da Gioco, Illuminato a 4800 DPI, Dotato di 6 Pulsanti, Nero In offerta a 9,90 € – invece di 14,99 €

sconto 34% – fino al 10 dicembre

Trust Gaming GXT 1250 Hunter Zaino da Gaming, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 10 dicembre

Logitech M235 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore USB Unifying, Rilevamento Ottico 1 000 DPI, Lunga Durata Batteria Fino a 12 Mesi, PC/Mac/Laptop, Nero/Grigio In offerta a 18,99 € – invece di 24,80 €

sconto 23% – fino al 10 dicembre

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDHC e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità Fino a 98 MB/Sec, Classe 10, U1, Single Pack, 16 GB In offerta a 7,99 € – invece di 11,99 €

sconto 33% – fino al 10 dicembre

TP-Link TL-WR940N Router Ethernet Wi-Fi N450 Mbps a 2.4 GHz, 5 10/100M Porti, Wireless On/Off, WPS In offerta a 20,99 € – invece di 29,99 €

sconto 30% – fino al 10 dicembre

Logitech G433 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X, Driver Audio Pro-G da 40 mm, Leggere, Jack audio USB 3.5 mm, PC/Mac/Nintendo Switch/PS4/Xbox One, Nero In offerta a 94,99 € – invece di 134,99 €

sconto 30% – fino al 10 dicembre

Logitech G PRO Gaming Headset Stereo Sound – Cuffia con Filli con Microfono per Gaming, con Driver Audio PRO-G da 50 mm, Alluminio, Acciaio e Memory Foam, Solo Cuffie, Nero In offerta a 64,99 € – invece di 103,99 €

sconto 38% – fino al 10 dicembre

Logitech MX Mouse Verticale Wireless Ergonomico, Multi-Dispositivo, Bluetooth o 2.4 GHz Ricevitore USB Unifying, Rilevamento Ottico Avanzato 4000 DPI, 4 Pulsanti, Ricarica Rapida, PC/Mac/iPadOS, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 114,99 €

sconto 48% – fino al 10 dicembre

Logitech G PRO Mouse Gaming, Sensore HERO 16K, 16000 DPI, RGB, Leggero, Progettato per eSport, 6 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, Compatibile PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 81,99 €

sconto 39% – fino al 10 dicembre

Samsung Memorie MZ-V7S250 970 EVO Plus SSD Interno da 250 Gb, PCIe NVMe M.2 In offerta a 59,99 € – invece di 105,59 €

sconto 43% – fino al 10 dicembre

D-Link DWR-932 Pocket Hotspot 4G LTE via SIM, Wi-Fi N150 Mbps, SIM e Micro SD Card Slot, Porta Micro USB, Inclusa Batteria Ricaricabile da 2020 mAh, Nero/Antracite In offerta a 48,99 € – invece di 69,99 €

sconto 30% – fino al 10 dicembre

Logitech G G903 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless con Sensore HERO 16K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, Compatibile con POWERPLAY, Imballaggio per l’Europa occidentale, nero In offerta a 108,99 € – invece di 149,00 €

sconto 27% – fino al 10 dicembre

Unità a Stato Solido SATA III da 2,5 “(6 Gb/s) 128GB Lexar NS100 In offerta a 18,99 € – invece di 27,62 €

sconto 31% – fino al 10 dicembre

Logitech G300s Mouse Gaming Ottico, 2500 DPI, RGB, Design Leggero, 9 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, per Entrambe le Mani, Compatibile con PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al 10 dicembre

Seagate Game Drive per PS4, Unità Disco Esterna Portatile da 2 TB, Compatibile con PS4 (STGD2000200) In offerta a 74,99 € – invece di 104,99 €

sconto 29% – fino al 10 dicembre

Logitech MK470 Kit Mouse e Tastiera Wireless per Windows, Ricevitore USB Unifying 2.4 GHz, Sottile, Compatto, Silenzioso, Batteria Lunga Durata, PC/Laptop, Layout Italiano QWERTY, Grigio In offerta a 35,99 € – invece di 51,99 €

sconto 31% – fino al 10 dicembre

HP – PC Z3700 Mouse Wireless, Sensore Preciso, Tecnologia LED Blue, 1200 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design Pratico e Confortevole, Argento In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino al 10 dicembre

HP – Gaming OMEN Encorder Tastiera, Switch Cherry MX Brown, Tecnologia Meccanica Antighosting N-Key Rollover, LED Dedicati e Regolabili, Tasti Multimediali, Piedini Regolabili 2 Posizioni, USB, Nera In offerta a 79,99 € – invece di 129,99 €

sconto 38% – fino al 10 dicembre

Sandisk Cruzer Ultra Pen Drive USB 3.0, 128 GB, Nero In offerta a 23,99 € – invece di 55,99 €

sconto 57% – fino al 10 dicembre

HP Pavilion Gaming 600 Cuffie, Audio Virtual Surround 7.1, Comandi Integrati nel Cavo, Archetto Autoregolabile, Imbottitura in Similpelle Morbida sugli Auricolari e Base, Nero/Verde In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 10 dicembre

ASUS GT710-SL-2GD5 GeForce GT 710 DDR5 Scheda grafica da 2 GB con raffreddamento passivo 0 dB efficiente, PCI-Express x16 In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 10 dicembre

Apple Magic Trackpad 2 – Argento In offerta a 126,99 € – invece di 149,00 €

sconto 15% – fino al 10 dicembre

Apple Penicl 2 In offerta a 132,00 € – invece di 135,00 €

sconto 2% – fino al 10 dicembre

Apple Magic Trackpad 2 – Grigio siderale In offerta a 132,99 € – invece di 149,00 €

sconto 11% – fino al 10 dicembre

Apple Alimentatore MagSafe Originale da 60 W per MacBook e MacBook Pro 13 pollici con connettore a “L” In offerta a 78,98 € – invece di 85,00 €

sconto 7% – fino al 10 dicembre

Alimentatore MagSafe 2 Apple da 60W (MacBook Pro con display Retina da 13″”) In offerta a 76,99 € – invece di 85,00 €

sconto 9% – fino al 10 dicembre

Alimentatore MagSafe Apple da 45W per MacBook Air In offerta a 74,99 € – invece di 85,00 €

sconto 12% – fino al 10 dicembre

Alimentatore MagSafe 2 Apple da 45W per MacBook Air In offerta a 73,99 € – invece di 85,00 €

sconto 13% – fino al 10 dicembre

Alimentatore USB‑C Apple da 61W In offerta a 64,99 € – invece di 75,00 €

sconto 13% – fino al 10 dicembre

Apple Cavo Thunderbolt 3 (USB‑C) da 0,8 metri In offerta a 43,99 € – invece di 45,00 €

sconto 2% – fino al 10 dicembre

Apple Adattatore da Lightning a USB In offerta a 29,99 € – invece di 35,00 €

sconto 14% – fino al 10 dicembre

Apple Cavo di ricarica USB-C (2 m) In offerta a 23,99 € – invece di 25,00 €

sconto 4% – fino al 10 dicembre

