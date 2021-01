I migliori auricolari wireless economici: il top sotto i 50 euro

Da quando sono stati rilasciati gli AirPods il mercato degli auricolari full wireless ha visto un’impennata nell’interesse collettivo. Non è detto, però, che dobbiate spendere centinaia di euro per acquistarne di veramente validi. In questo articolo, ad esempio, vi daremo consigli su quelli modelli acquistare spendendo davvero poco. Non supereremo i 50 euro, ma già con la metà se ne potranno acquistarne di validi, con un ottimo rapporto qualità prezzo. Naturalmente, tutti i modelli presenti in lista potranno essere utilizzati sia con iPhone e smartphone Android, a anche con iPad, tablet in generale, Mac e PC.

Soundcore Liberty Neo Anker

Partiamo subito con quelle che riteniamo tra le migliori in qualità di questo articolo. Sono quelle che rasentano il tetto massimo di 50 euro, ma propongono driver in Grafene, 100 volte più solido dell’acciaio e il 35% più leggero dei diaframmi dei driver tradizionali, in grado di oscillare con estrema precisione per regalare alla tua musica maggiore ricchezza sonora, con un eccezionale livello di accuratezza maggiore. Tra i pregi di questi auricolari la presenza di bassi che si fanno sentire, nonostante si tratti di una un accessorio molto leggero: ciascun auricolare pesa appena 56 grammi per assicurare un’esperienza senza fatica, a prescindere dalla durata dell’ascolto. La tecnologia GripFit proprietaria di Soundcore, dona agli auricolari wireless la massima aderenza all’interno delle orecchie, per una tenuta e un comfort straordinari. Quanto all’autonomia, offrono una settimana di ascolto: gli auricolari Liberty Neo offrono un’autonomia di 5 ore più 20 ore altre che derivano dalla ricarica nella custodia. Costano 49,99 euro e si acquistano da qui su Amazon.

Aukey EP-T21

Quanti, invece, apprezzassero la forma degli AirPods, senza spendere troppo, anzi spendendo decisamente poco, potranno trovare un alleato in Aukey. Anche in questo caso si tratta di un produttore che propone un buon rapporto qualità prezzo, come abbiamo sottolineato nella nostra recensione. Stiamo parlando di auricolari con supporto Bluetooth 5, che permette un abbinamento rapido e veloce degli auricolari allo smartphone, semplicemente estraendoli dal case di ricarica. Offrono comandi touch per gestire la riproduzione audio e le chiamate con il pannello touch multifunzione; inoltre, per le telefonate sfruttano un microfono posizionato su ogni auricolare. Assicurano 5 ore di musica con una singola carica, e la custodia di ricarica inclusa fornisce altre 4 turni di autonomia, per un totale di 25 ore di riproduzione. Clicca qui per acquistare a 30€.

Soundcore Life P2

Se cercate un paio di auricolari stile AirPods per musica e telefonate in mobilità, non fatevi sfuggire gli Anker Soundcore Life P2. Questi auricolari offrono la tecnologia BassUp che migliora le basse frequenze del 43% e in più sono certificati IPX7, quindi si possono usare anche durante gli allenamenti sportivi senza temere di rovinarli con la sudorazione. Dal punto di vista delle telefonate, invece, sono dotati di quattro microfoni omnidirezionali MEMS che, da un lato, migliorano il riconoscimento e l’acquisizione della voce, dall’altro invece sfruttano la tecnologia di riduzione del rumore cVc 8.0 che permette di ridurre drasticamente se non eliminare del tutto i rumori di fondo. Quindi ci si può parlare in strada, in mezzo al traffico cittadino, lasciando che l’interlocutore riesca a sentire la voce in maniera forte e chiara anche quando l’ambiente lascia pensare che possa avvenire il contrario. Sono buonissimi anche dal punto di vista dell’autonomia: una carica completa promette fino a 7 ore di ascolto ininterrotto, mentre la custodia con batteria integrata consente almeno altre 4-5 ricariche complete. Per altro, la ricarica è anche molto veloce: 10 minuti bastano per avere all’incirca un’ora di autonomia. La custodia si ricarica tramite spina USB-C. Potete acquistarli da questo indirizzo a 49,99 euro.

Willful T7

Se volete spendere veramente poco non dimenticate delle Willfull T7, che abbiamo recensito a questo indirizzo. Anche in questo caso non manca la connettività Bluetooth 5.0 con oltre 40 ore di autonomia, grazie al case di ricarica con l’indicatore LED della batteria. La qualità del suono è buona per la fascia di prezzo e la tipologia di questi auricolari che sono degli in Ear. Il suono è bilanciato senza eccessi sulle due fasce estreme. I Willful T7 hanno controlli completi con tasti a sfioramento. Saranno sufficienti tap, singoli o doppi per gestire tutto: volume, avanti e indietro per le tracce, risposta alla chiamata e richiamare anche Siri o Google Assistente tramite un tocco prolungato. In offerta si trovano anche a 25 euro su Amazon.

Haylou GT2

Haylou GT2 sono cuffie che supportano il Bluetooth 5.0 e offrono una buona qualità sonora. Presentano un design innovativo, non mancano neppure del case di ricarica con batteria da ben 380 mAh, che portano l’autonomia a circa 15 ore di utilizzo. Assistito dalla riduzione digitale del rumore DSP, gli auricolari si prestano anche a chiamate vocali stereo ad alta fedeltà. Sono realizzate in ABS, sono completamente nere, propongono una gamma di risposta in frequenza di 20 ~ 20000Hz, una impedenza pari a 32 Ohm e godono di certificazione impermeabile IPX5, quindi utilizzabili sotto la pioggia e in grado di non temere la polvere. La batteria integrata di ciascun auricolare è di 43 mAh, con un tempo di ricarica di circa un’ora e mezza. Pesano appena 3,7 grammi, dunque molto comode e discrete alle orecchie, e permettono un’autonomia di circa 4 ore in riproduzione continua. Il tasto posizionato sul piccolo auricolare consente, tramite un semplice click, di rispondere ad una chiamata, di gestire la musica e di richiamare l’assistente vocale. Al momento si acquistano su Amazon a circa 30 euro. Clicca qui per acquistare.

Lenovo GT2

Piccolissime e leggere, quasi invisibile all’orecchio. Sono tra le più economiche in lista, ma per quel che costano potrebbero davvero fare al caso vostro. Più che sufficiente la qualità sonora, così come l’audio in chiamata. Anche il case di ricarica ha dimensioni assolutamente compatte e discrete. Tra le più portatili di sempre. A questo indirizzo la nostra recensione. Il listino è di circa 30 euro, ma al momento si trovano in offerta lampo a 17,20 euro. Clicca qui per acquistarle.

AUKEY Latitude Lite

Gli Aukye Latitude Light sono auricolari con tecnologia Bluetooth 4.1, che dunque si prestano al massimo della compatibilità con qualsiasi smartphone presente sul mercato. Godono della certificazione IPX4, resiste ai liquidi per allenamenti sotto il sole o per ascoltare musica sotto la pioggia. All’interno della confezione, oltre alle cuffie Latitude Lite Cuffie Bluetooth EP-B40s, cavo Micro-USB, tre paia di gommini, tre paia di archetti in-ear, sacchetto per il trasporto, manuale d’uso, garanzia di 45 giorni per il rimborso e garanzia di 24 mesi per la sostituzione del prodotto. Non sono auricolari full wireless come tutti gli altri che abbiamo presentato in questa pagina, ma nel rapporto prezzo qualità hanno pochi pari. Clicca qui per acquistare a meno di 20 euro.

Beats Flex

Anche con i Beats Flex non si parla di full wireless ma stiamo di fronte ad un prodotto a marchio Beats (quindi Apple) che ha un costo molto appetibile soprattutto perchè sono pensate principalmente per il mondo della Mela. Nascono intorno al processore W1, quello delle prime AirPods e quindi garantiscono connettività impeccabile e automatica (basta avvicinarli ad un iPhone o un iPad) e anche la possibilità di ascoltare la stessa musica su un altro paio di auricolari usando la condivisione audio. Hanno un aggancio magnetico, Bluetooth di Classe 1 per un raggio d’azione più ampio, controlli integrati per musica, chiamate e assistente vocale, microfono integrato che riduce il rumore del vento,. Nella confezione si trovano copriauricolari in quattro misure e cavo di ricarica da USB-C a USB-C. Costano 49,99 euro

Haylou GT1 Pro

Ancora Haylou in questa nostra lista di auricolari super low cost. Tra i punti cardine, oltre all’ormai scontata connettività Bluetooth 5.0, il punto di forza delle Haylou GT1 Pro è sicuramente l’autonomia: grazie alla custodia a ricarica magnetica, infatti, queste auricolari possono garantire fino a 26 ore di autonomia, più di un’intera giornata di ascolto, consentiti dalla batteria da 800 mAh includa nell’hardware. Non manca il supporto agli assistenti vocali, fra cui Siri e Google Assistant, sono compatibili con il formato audio AAC usato da Apple e includono la certificazione di impermeabilità IPX5, che consente l’utilizzo anche agli sportivi. Costano circa 30 euro su Amazon e potete acquistarle direttamente da questo indirizzo.

TaoTronics

Se vi piacciono le forme di AirPods potrete dare uno sguardo a queste cuffie TaoTronics, semi in ear. Propio come gli auricolari senza filo di Apple, infatti, non sono interamente in ear, e scivolano nell’orecchio, senza andare troppo a fondo come i modelli con i tappini in silicone. Godono di altoparlanti da 13 mm con bassi potenti e offrono controllo touch. Sono impermeabili IPX7, una buona scelta da indossare durante l’esercizio l’esercizio fisico. Gli auricolari da soli forniscono fino a 5 ore di riproduzione, ma il totale delle ore arriva a 25 ore grazie al case di ricarica. Costano meno di 35 euro e potete trovarli su Amazon a questo indirizzo.

Tribit FlyBuds 3

Se volete il campione di autonomia date uno sguardo a queste Tribit: fino a 100 ore di ascolto con la custodia di ricarica wireless. Offrono un immersivo e risultano ideali per telefonate, musica e video. Per abbinarli è sufficiente aprire la custodia di ricarica. Flybuds 3 vantano una protezione IPX8 che li protegge dai liquidi in qualsiasi condizione atmosferica. Costano meno di 40 euro e si acquistano da qui.