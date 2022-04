I migliori barbecue Weber tra compattezza e funzioni smart

La cottura al barbecue è molto di più di quello che sfrigola sulla griglia: è uno stile di vita. Sia che voi siate un autoproclamato maestro della griglia, un griller alle prime armi o in fase di passaggio dal carbone al gas, Weber ha in catalogo una sterminata serie di prodotti che accontentano le esigenze più disparate che partono dai modelli portatili alle vere e proprie ammiraglie dotate di ogni gadget fino alla capacità di comunicarvi quando è ora di girare le vostre costine sulla griglia.

Con questo articolo abbiamo provato a raccogliere i migliori modelli per ciascuna tipologia, indicandovi gli usi indicati per ciascuno.

I criteri di scelta ovviamente sono rappresentati dalle dimensioni, dagli accessori e dall’alimentazione: Gas, Carbone o Carbonella e Elettricità sono le sorgenti di calore per cuocere i vostri piatti preferiti che dipendono dallo spazio che avete a disposizione, dalla necessità di utilizzo in mobilità ma anche dai regolamenti di condominio se non potete disporre in un giardino o uno spazio autonomo.

Weber Spirit E-220 – in medio stat virtus – a Gas

Utilizzabile anche su un patio o in balcone, è particolarmente indicato per chi muove i primi passi nel mondo della grigliata di tutti i giorni. Usa l’alimentazione a gas e dispone di fornello laterale per la preparazione delle salse. Presenta una griglia di cottura in acciaio smaltato (materiale usato anche per il coperchio) di dimensioni pari a 52 x 45 centimetri e usa il sistema piezoelettrico e un tubo Crossover per l’accensione rapida. Il braciere è in ghisa di alluminio e la temperatura si controlla attraverso una manopola.

Ha due ripiani laterali sui quali preparare le pietanze e un terzo ripiano estraibile frontale, oltre a sei ganci portautensili. Usa due bruciatori in inox che forniscono temperatura costante, per una cottura uniforme e resistente agli agenti esterni.

Il sapore del BBQ è ottenuto dai succhi di cibo che fumano e sfrigolano sulle barrette Flavorizer, mentre il grasso e lo sporco scorrono fino alla vaschetta di raccolta per una pulizia facile e veloce. Per quanto riguarda gli ingombri, misura 160 x 127 x 81 centimetri circa.

Questo barbecue è indicato per 4-8 persone ed è in vendita su Amazon al prezzo di listino di 729 euro salvo sconti.

Weber Q 2000 – Compatto a Gas

E’ un barbecue a gas portatile dotato di due griglie di cottura smaltate in ghisa d’acciaio. E’ dotato di accensione piezoelettrica e regolazione della temperatura tramite manopola, Inoltre presenta un telaio in nylon rinforzato con fibre di vetro e un coperchio in ghisa di alluminio che permette di fornire una temperatura costante, per una cottura uniforme.

Presenta due tavoli laterali pieghevoli in plastica resistente utili per tenere a portata di mano utensili e condimenti.

Il grasso e lo sporco fluiscono sul fondo del braciere all’interno di un’apposita vaschetta removibile che permette una pulizia facile e veloce. Occupa uno spazio di circa 66 x 130 x 62 centimetri e l’area di cottura misura 55 x 39 centimetri. Si può poggiare su qualsiasi ripiano ed eventualmente è possibile acquistarlo anche nella versione con stand.

Questo barbecue è indicato per 4-8 persone ed è in vendita su Amazon a 449 euro.

Weber Q 1000 – Ultra Compatto a Gas

Questo modello è la versione ridotta di quella citata precedentemente ed è progettata per cucinare per 2-4 persone: la zona di cottura misura 43 x 32 centimetri e il bruciatore è leggermente meno potente, mentre il resto delle caratteristiche (materiali, sistema di alimentazione, eccetera) sono le stesse.

E’ in vendita su Amazon a 339 euro.

Weber Go Anywhere – il portatile a Gas

Usa una griglia di cottura in acciaio cromato e una griglia per il focolare in acciaio, mentre braciere e coperchio sono in acciaio smaltato, materiali che forniscono temperatura costante, cottura uniforme e protezione da agenti atmosferici, oltre ad evitare la ruggine. La maniglia invece è realizzata in nylon rinforzato con fibre di vetro ed è costruita in modo tale che non si surriscaldi troppo, in modo da poter essere spostato anche subito dopo la cottura.

E’ progettato appositamente per chi ha bisogno di una soluzione facilmente trasportare nel bagagliaio dell’auto. Misura infatti circa 37 x 54 x 31 centimetri e presenta un’area di cottura rettangolare di 42 x 26 centimetri, sufficiente per un massimo di quattro persone. Il coperchio può essere bloccato durante il trasporto.

Questo barbecue è in vendita su Amazon a 189,99 euro.

Weber Go-Anywhere – il Portatile a carbone

Identico al precedente, cambia soltanto il tipo di alimentazione: anziché a gas, viene alimentato a carbone.

E’ in vendita su Amazon a 114,99 euro.

Weber Compact Kettle – Compatto a Carbone

Progettato per la cottura a coperchio chiuso che trattiene il calore, ne esalta il sapore ed evita le fiammate. Usa una griglia di cottura in acciaio cromato ed è dotato di un gancio che permette di riporre il coperchio sul lato del BBQ, così si possono avere entrambe le mani libere per cucinare. Presenta inoltre una vaschetta in alluminio per la raccolta della cenere posizionata direttamente sotto al braciere, cosi è più facile pulirla.

Questo barbecue è in vendita su Amazon a 124,99 euro.

Weber SMOKEY JOE – Super compatto a carbone

Questo modello è tra i più compatti dell’azienda ed è l’ideale per viaggiare e preparare un pasto veloce e gustoso. Le dimensioni lo rendono una scelta azzeccata per un weekend fuori porta o per una giornata al mare: ha una griglia di cottura in acciaio cromato con diametro di 37 centimetri ed è alimentata a carbone. Usa coperchi e bracieri in acciaio smaltato e presenta prese d’aria antiruggine. Include anche un blocco del coperchio Tuch-n-carry.

Questo barbecue è in vendita su Amazon a 104,99 euro.

Weber Q2400 – elettrico

Facile e veloce da riscaldare, questo modello è progettato per i balconi o gli spazi dove è vietato usare modelli a carbone e a gas. Ha una potenza di 2.200 Watt e presenta una vaschetta raccogli grasso removibile in modo tale che grasso e sporco possano fluire sul fondo del braciere, rendendo così la pulizia facile e veloce. Presenta due griglie di cottura smaltate in ghisa di acciaio da 55 x 39 centimetri, cuba e coperchio in acciaio vetrificato, maniglie larghe per una manipolazione più semplice e regolatore di temperatura.

La struttura con piedini in nylon è rinforzata con fibra di vetro e il cavo elettrico è lungo 1,8 metri. Questo barbecue è in vendita su Amazon a 519 euro.

La ferrari del Barbecue: Weber Genesis SX-435

Chiudiamo la selezione con questo modello a gas, che è praticamente la Ferrari dei BBQ. E’ dotato di quattro bruciatori e un bruciatore Sear Station, con sistema di accensione elettronico Crossover e barre Flavorizer in acciaio inox. La griglia di cottura è in ghisa di acciaio smaltata e offre una seconda zona di cottura tramite una griglia di cottura superiore estensibile.

C’è un fornello laterale e uno spazio chiuso per le bombole del gas, uno spazio laterale con ganci porta-utensili e mette a disposizione quattro ruote orientabili, di cui due autobloccanti, per poter essere spostato con estrema facilità. La particolarità è che è compatibile con il Weber Crafted Gourmet BBQ System dal quale è possibile scoprire un’infinità di ricette, oltre che con la tecnologia Weber Connect per controllare i tempi di cottura direttamente dallo smartphone.

Questo barbecue è in vendita su Amazon a 2.990 euro.

I Prodotti Weber sono distribuiti in Italia da Attiva che li rende disponibili anche presso la grande distribuzione.