I migliori sconti Amazon in arrivo per Natale: dalle lampade Hue al bagaglio a mano Xaomi

Anche oggi ci sono molti prodotti in sconto su Amazon e, soprattutto, nonostante lil Natale sia avvicini in spedizione in tempo per trasformarli in regali di Natale sicuramente molto graditi. I questo articolo vi proponiamo la nostra “top 5” di giornata, una buona traccia per comprare qualche cosa direttamente o per avere un buono spunto per iniziare ad esplorare.

Fire TV Stick con telecomando Alexa a 24,99 €

Amazon Fire TV Stick (qui a recensione di Macitynet della versione basic), è una penna HDMI che trasforma la TV del salotto in un vero e proprio centro multimediale. Grazie ad essa potete avviare e controllare la riproduzione dei contenuti con il nuovo telecomando vocale Alexa. Funziona con Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri servizi. A 24,99 euro è in sconto del 38%.

Due lampadine LED Hue White & Color Ambiance + Bridge a 69,99 €

Parliamo di due lampadine a luce bianca e colorata. Sono offerte in bundle con un Hub. Facile regolazione, luce calda o fredda, luce per il relax o la concentrazione, 16 milioni di colori, luce per giochi. Sconto del 34%: 69,99 euro

Tre metri di striscia Hue a 49,99 €

Striscia LED di Philips Hue versione Plus (con colori pieni) in confezione base da 2 metri più prolunga da 1 metro ad un prezzo davvero speciale. Questo accessorio, la cui promozione è un po’ nascosta, per la casa domotica, compatibile anche con Homekit (occorre l’hub dedicato), Amazon Alexa e Assistente Google, era stato uno dei prodotti più venduti dell fine settimana degli sconti. Costa 49,99 euro

iPhone XS 64 GB a 717 euro

Il telefono top dello scorso anno scende al prezzo minimo assoluto della sua storia. Un telefono ancora di altissimo livello con schermo OLED doppia fotocamera, chassis in vetro e acciaio. A questo prezzo costa meno di iPhone XR con la stessa memoria. Imperdibile. versione da 256 GB a 873 euro. Click qui per comprare (qui per la versione da 256 GB)

Xiaomi Luggage Classic a 59,99 euro

Se state per partire per le vacanze oppure se volete fare un regalo utile a chi viaggia spesso, ecco la soluzione: lo Xiaomi Luggage Classic 20”, un bagaglio a mano con capacità di 38 litri. La cura costruttiva in rapporto al prezzo è mirabile; testato contro ogni tipo di stress da viaggio. Su Amazon.it è in sconto a 59,99

Belkin Boost Up 10W a 30,99 €

Uno dei caricabatterie wireless di riferimento di Apple, spesso citato sulle pagine del negozio della Mela, è il Belkin Boost Up. Sia tratta di un prodotto potente (ricarica iPhone a 7,5W e tutti gli altri dispositivi Android a ricarica wireless veloce a 10W), ben costruito e garantito perché realizzato in collaborazione anche con Apple. Costa 30,99 euro, quanto un buon caricabatterie cinese.

iPad 10,2 32 GB a 333 €

iPad da 10,2 pollici da 64 GB è in vendita a 333 euro, un prezzo ottimo (sconto di circa 55 euro) per un prodotto provato da Macitynet e che ha quasi lo stesso hardware del precedente iPad 2018, ma aggiunge novità interessanti come le dimensioni dello schermo maggiorate e la compatibilità con la Smart Keyboard che si collega attraverso un sistema di aggancio magnetico che alimenta anche l’accessorio. Si compra da qui

Ecovacs Deebot N79S

Tra le promozioni Deebot vi segnaliamo il Deebot N79S che abbiamo provato lo scorso luglio (qui la recensione). Aspirapolvere robot di ultimo grido ed efficiente, non potete che scegliere questo non tanto per le funzioni o per la presenza del telecomando (che molti non includono più), indubbiamente comodi e necessari per un migliore controllo ed una maggiore disponibilità di opzioni, ma piuttosto per la qualità della pulizia. Costa solo 149,99 euro