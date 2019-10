I migliori sconti Apple su Amazon nel week end

Su Amazon di questi tempi non è facile trovare sconti elevati per i prodotti Apple. In ogni caso le buone occasioni non mancano anche se si deve andare alla loro ricerca. Per molti dispositivi, nonostante l’assenza di sconti importanti siamo di fronte ai migliori prezzi del mercato perché il ribasso viene applicato anche su iPad nuovi (è il caso dell’iPad 10,2 pollici) oppure che difficilmente vengono scontati.

Vi segnaliamo anche gli sconti su alcuni iPhone ancora molto attuali come gli iPhone XS, oppure gli iPhone XR e le buone offerte sugli Apple Watch 4. Non mancano ovviamente come sempre sconti importanti anche su accessori a marchio Apple; dare una occhiata, ad esempio, alle custodie in pelle per MacBook oppure alle Dre Solo3 Wireless…

Ecco qui di seguito tutti i migliori sconti raggruppati per tipologia, così come li abbiamo verificati nella giornata di venerdì mattina.

