I migliori sconti di oggi in un solo articolo: Airpods, iPhone XR, iMac, Fire TV, Apple Watch 4

Oggi è stata ancora una buona giornata per gli sconti su Amazon. Durante le ultime ore Macitynet ha tracciato i migliori e quelli di maggior interesse per il mondo Apple e che in grandissima parte vi permettono di avere a casa vostra per Natale prodotti di grande marca con un forte sconto, prodotti che, per giunta, sono particolarmente adatti a chi ci legge.

Apple AirPods a 138,99 euro

Stiamo parlando degli Airpods 2 con custodia senza ricarica wireless. Non diciamo niente altro perchè si tratta di uno dei prodotti più venduti delle ultime settimane. A 138,99 euro sono ad un prezzo da Black Friday; costerebbero infatti 179,90 €. Click qui per comprare

iPhone XR 64 Gb nero a 599 euro

C’è ancora tempo per avere un iPhone XR scontato e a casa vostra per Natale; su Amazon infatti questo popolare ed economico iPhone nel colore nero è in vendita al prezzo (quasi) del Black Friday è offerta a 599 euro. Lo sconto è di circa il 20%. Un prezzo che è al momento molto difficile da trovare in circolazione

Fire TV Stick con telecomando Alexa a 29,99 €

Amazon Fire TV Stick (qui a recensione di Macitynete della versione basic), è una penna HDMI che trasforma la TV del salotto in un vero e proprio centro multimediale. Grazie ad essa potete avviare e controllare la riproduzione dei contenuti con il nuovo telecomando vocale Alexa. Funziona con Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri servizi. A 29,99 euro è in sconto del 39%

iPhone 11 Pro 64 GB a 1083 €

Se volete un iPhone 11 Pro compratelo su Amazon dove si risparmia. Sono in ribasso diverse versioni in vari tagli di memoria con un risparmio che per alcuni modelli arriva anche a quasi 150 euro. In realtà a nostro giudizio il più conveniente è il modello i grigio siderale a 1083 euro, il 9% meno del prezzo di listino

Harmadn Kardon Soundstick III Bluetooth a 178 €

Harman Kardon SoundSticks III, un prodotto iconico con pochi pari che è anche un oggetto di arredamento e uno prodotto funzionalmente di alto livello, va in sconto: a 178 euro nella versione Bluetooth. È stato un prodotto top di inizio anni 2000, quelli in cui spopolavano gli iMac trasparenti e nasceva il mito di iPod. La versione in sconto è quella con Bluetooth; il prezzo di solito ruota intorno ai 220 €.

Western Digital My Passport Ultra da 2 TB: 74,99 euro

Vi serve un disco portatile ad elevata capacità ad un prezzo eccellente? Su Amazon trovate ad un prezzo che non trovate altrove il Western Digital My Passport Ultra da 2 TB: 74,99 euro. Questo HD è studiato appositamente per Mac. Lo dimostra la formattazione del disco che è compatibile nativamente con quella dei nostri computer (non serve riformattare) e la connettività USB-C. E se vi serve portarlo in giro, c’è anche la custodia: 7,89 €

Apple Watch 4 in acciaio e maglia milanese scontato del 41%

Amazon da alcuni giorni sta letteralmente svendendo gli Apple Watch 4 con rete cellulare. In sconto sono soprattutto i modelli top, con cassa in acciaio e bracciale in maglia milanese. Questo modello da 40mm in argento è ribassato addirittura del 41% e vi costa 479,95 € invece che 809 euro. Se volete un modello da 44mm ecco qui, questo in grigio siderale a 629,99 euro (-27%)

iMac 21,5 pollici Intel Core i5 dual-core a 2,3GHz a 1034,55 €

In questi giorni intensi di sconti, i Mac sono stati un po’ marginalizzati su Amazon. In queste ultime ore però Amazon ha deciso di ribassare iMac da 21,5 pollici. Prima ha ridotto il prezzo a 1099 euro, un prezzo già molto basso, ma ora in queste ore l’ha scontato di altri 64 euro grazie ad un ribasso nel carrello; così lo pagate 1034,55 €, solo di una trentina di euro più alto del miglior prezzo (999 euro) che ha avuto nella tarda primavera.