I migliori smartwatch in offerta lampo a prezzo da non perdere

Se siete alla ricerca di uno smartwatch, anche per prepararvi alla stagione estiva, si spera con la possibilità di allenarsi e fare jogging liberamente, ecco una serie di smartwatch in super offerta: tra i modelli anche tutti (o quasi) gli Amazfit.

Per iniziare si parte da questa pagina, dove sono tantissimi i modelli di smartwatch in offerta. Come già preannunciato tra questi vi sono numerosi esponenti della famiglia Amazfit, brand che più degli altri, in pochi anni, è riuscito a ritagliarsi una fetta di utenti di particolare importanza.

Lo ha fatto grazie, soprattutto, all’ottimo rapporto qualità prezzo: si tratta di indossabili dal design unico, con ottimi materiali, e dalle funzionalità impareggiabili. Tutti i modelli della linea sono orientati al fitness, ma non disdegnano un reparto notifiche ben fatto, che vi consentirà di non perdere neppure una notifica in entrata. Di seguito il link ai modelli più interessanti:

Tra i diversi smartwatch in offerta anche diversi modelli del brand KOSPET, meno noto, ma che offre funzionalità telefoniche, per chi volesse poter telefonare dal polso, quindi uno smartwatch totalmente autonomo rispetto al cellulare. Tra questi vi segnaliamo KOSPET Prime SE a 92,80 euro.

Anche KOSPET Prime SE, nonostante sia ancor più economico del predecessore, supporta SIM Nano 4G, così da poter effettuare e ricevere chiamate come se fosse uno smartphone.

Gode dello stesso schermo da IPS da 1,6 pollici con risoluzione 400 x 400, sostenuto da una batteria da 1260mAh, un vero e proprio record nel mondo della batteria su smartphone, che porta il tempo di utilizzo a 72 ore.

Tanti altri smartwatch in super offerta lampo li trovare direttamente a questo indirizzo, sul catalogo appositamente creato da GearBest.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.