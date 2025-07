I PC, tablet, monitor e accessori più venduti per il Prime Day, Apple compresa

Il Prime Day 2025 ha confermato e amplificato molte delle tendenze già in atto nel settore della tecnologia, soprattutto per quanto riguarda la categoria “Computer e Accessori”. L’analisi dei prodotti più venduti in questa edizione dell’evento promozionale di Amazon mostra chiaramente una forte richiesta dei dispositivi Apple, accompagnati da una consolidata presenza di brand storici come HP, Lenovo e Asus.

A guidare la classifica per numero di articoli in evidenza è la categoria dei notebook con modelli sia di fascia media che premium, segno che i consumatori stanno ancora investendo in soluzioni complete per smart working, studio e intrattenimento domestico.



Anche gli iPad e i Tablet hanno un interessante volume di vendite, con iPad Air e iPad Pro che continuano a trainare il settore grazie all’adozione dei nuovi chip Apple M3 e A16, sinonimo di prestazioni elevate e versatilità.

Gli accessori per PC e Mac registrano numeri rilevanti, trainati da marchi come Logitech e TP-Link, dimostrando come l’ecosistema attorno ai dispositivi principali sia fondamentale per migliorare l’esperienza d’uso. In particolare, tastiere, mouse, webcam e hub USB-C si sono rivelati best seller, i primi tre spesso scelti in abbinamento ai computer fissi acquistati durante il Prime Day.

Il segmento “Memorie” è dominato da SanDisk e Samsung, con unità SSD e schede microSD ad alte prestazioni che rispondono alla crescente domanda di velocità e capacità di archiviazione per uso professionale e creativo. Anche i “Monitor e Proiettori” evidenziano un buon andamento, soprattutto quelli ad alta risoluzione e frequenza di aggiornamento elevata, richiesti da gamer e professionisti del design.

Complessivamente, l’ecosistema Apple ha recitato un ruolo da protagonista, con dispositivi desktop (Mac mini), portatili (MacBook Air con chip M4), e tablet (iPad Air) tra i prodotti più venduti, a conferma di una domanda solida nonostante i prezzi elevati. L’interesse per i nuovi processori M3 e M4 ha certamente stimolato l’acquisto anche da parte di utenti già fidelizzati al marchio.

Questa panoramica apre alla lista dettagliata dei prodotti più venduti. La trovate qui sotto.

Apple Mac

Apple MacBook Air

iPad e Tablet

Notebook e AIO

Accessori PC e Mac

Memorie

Monitor e Proiettori

Network

