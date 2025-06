I primi occhiali con messa a fuoco automatica sono realtà

IXI è una startup finlandese che afferma di aver risolto il problema di dovere cambiare frequentemente le lenti, avendo ideato i primi occhiali con messa a fuoco automatica.

Un problema “non risolto da nessuno dei giganti del mondo IT”, riferisce Niko Eiden, co-fondatore e CEO di IXI, spiegando che questi ultimi “Vedono gli occhiali smart come nuove piattaforme indossabili per gli assistenti AI o catturare immagini da usare nei feed dei social media, ma non per risolvere i reali problemi della visione”.

Il sito statunitense The Next Web spiega che Eiden ha lavorato 14 anni per Nokia occupandosi dello sviluppo di tecnologie legate all’imaging e alla Realtà Aumentata (AR), le basi di quello che è poi diventato il visore HoloLens di Microsoft, e ha anche co-fondato Varjo, azienda finlandese di visori di fascia alta.

Gli occhiali di IXI non integrano fotocamere, funzionalità AI o di Realtà Virtuale ma sensori a basso consumo energetico che tracciano i movimenti oculari, rilevano la distanza di ciò che si sta osservando e inviano impulsi elettrici a lenti a cristalli liquidi che si adeguano di conseguenza quasi in tempo reale (0,2 secondi) garantendo la visione nitida sia da vicino sia da lontano.

“Stiamo cercando di sfruttare le stesse procedure che si usano con le fotocamere, quando si passa dalla messa a fuoco fissa alla messa a fuoco manuale, alla messa a fuoco automatica”, spiega Eiden. Obiettivo degli occhiali con messa a fuoco automatica è sostituire lenti bifocali e progressive, racchiudendo tutto il necessario in una montatura leggera, non troppo diversa da un comune paio di occhiali.

Non c’è ancora una data di lancio e l’azienda riferisce che è ancora necessario risolvere alcune problematiche tecniche per creare occhiali che sarà possibile indossare tutto il giorno senza problemi, ma i creatori di questi particolari occhiali sembrano piuttosto fiduciosi di poter mantenere le promesse e migliorare la vita di milioni di persone.

