I prodotti più venduti per il Fai da Te nel Prime Day 2025

Il Prime Day conferma di essere un appuntamento strategico per chi acquista nel settore Fai da te. Le tendenze indicano un mix tra affidabilità (marchi consolidati come Bosch e Pattex), funzionalità (utensili versatili) e cura della casa. Le promozioni giocano un ruolo chiave nello stimolare acquisti multipli, specialmente per prodotti di consumo.

Dominio dei grandi brand: Bosch in testa

Il brand più presente in classifica è Bosch. La popolarità del marchio è legata alla sua reputazione consolidata nel mondo dell’utensileria, sia per uso professionale che domestico.

Bosch ha saputo intercettare sia il pubblico degli hobbisti che quello dei professionisti grazie a una gamma versatile; i prodotti dell’azienda includono avvitatori, trapani, utensili multifunzione e livelle laser, che si distinguono per:

Affidabilità e prestazioni elevate

Packaging spesso in valigette professionali

Prezzi scontati significativamente durante il Prime Day sopratutto sui kit di base e sui prodotti di largo consumo.

Prodotti di consumo e riparazione quotidiana

Subito dopo Bosch, spiccano prodotti Pattex e Sika, marchi noti per adesivi, sigillanti e schiume poliuretaniche. Questo evidenzia un forte interesse per soluzioni rapide di manutenzione e riparazione casalinga, tipiche di chi approfitta del Prime Day per fare scorta a prezzi ridotti.

Anche brand come Secopad e Fischer suggeriscono che gli utenti sono alla ricerca di soluzioni per la sicurezza domestica (ad esempio, tappetini antiscivolo) e fissaggio professionale.

Attenzione crescente alla pulizia e alla cura della casa

Sono presenti anche articoli legati alla pulizia tecnica, come il detergente Cleaning Block, segno che l’ambito Fai da te non riguarda solo costruzione o riparazione, ma anche la manutenzione efficiente degli spazi.

Queste sono le tipologie di prodotti fai da te più venduti:

Utensili elettrici e manuali : trapani, avvitatori, levigatrici

Adesivi e sigillanti : colla di montaggio, silicone, prodotti per impermeabilizzazione

Accessori di sicurezza e manutenzione : tappetini antiscivolo, prodotti per la pulizia

Soluzioni multiuso e versatili: come i tool kit o utensili multifunzione

Questa varietà suggerisce una diversificazione dell’utente finale: dal neofita del bricolage al professionista in cerca di occasioni.

Fai da te

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Giardino

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Boom dei sistemi di climatizzazione portatili

Uno dei trend più evidenti riguarda la predominanza di condizionatori portatili e raffrescatori d’aria tra i prodotti più venduti. Brand come COMFEE’, Cecotec, Electrolux e Olimpia Splendid ricorrono frequentemente, spesso con più modelli nella lista. Questo indica una domanda stagionale molto forte, probabilmente favorita dalle ondate di calore e dalla crescente ricerca di soluzioni mobili e immediate per la climatizzazione domestica.

Il ritorno dei deumidificatori

Prodotti come il deumidificatore Ariston DEOS 12 sono in cima alla lista, seguiti da altri modelli pensati per combattere muffa e umidità. La loro presenza evidenzia l’interesse crescente per il benessere ambientale all’interno delle case, in linea con una maggiore attenzione al comfort e alla salubrità.

Condizionamento e Clima

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Smart Home in crescita

Il termostato Wi-Fi Bticino SXW8002 conferma la tendenza all’automazione domestica. I consumatori cercano soluzioni smart, integrate con app e assistenti vocali, anche nel mondo del fai da te. I dispositivi connessi rappresentano un segmento in forte crescita che attrae anche utenti non professionisti.

Dominanza di brand affidabili

Come abbiamo visto per il Fai da te Marchi affermati compaiono ripetutamente, confermando che nel campo del Fai da Te gli utenti privilegiano l’affidabilità, la reputazione e le recensioni consolidate. Questi marchi sono associati a prodotti accessibili ma performanti.

Il valore della portabilità anche nelle Powerstation

Molti prodotti venduti — dai climatizzatori ai deumidificatori alle Powerstation— evidenziano la parola chiave “portatile”. Gli utenti sembrano privilegiare versatilità e mobilità, anche in dispositivi tipicamente installati in modo fisso e utilizzano le Power Station per utilizzare strumenti in qualunque angolo della casa o del giardino e pure in transferta. La Powerstation con la sua riserva di energia riesce ad allargare il campo di impiego di molti strumenti originariamente concepiti per il collegamento diretto alla rete elettrica.

Materiali Elettrici e Power Station

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...