I risultati Spotify deludono, i prezzi dell’abbonamento salgono

Per anni Spotify ha mantenuto costanti i prezzi dei suoi abbonamenti con il primo aumento avvenuto in Italia nel 2023: allora si era passati da 9,99 euro al mese per il piano Premium a 10,99 euro, mentre ora è scattato un altro aumento per i nuovi abbonati.

In Italia per i nuovi utenti che si abbonano al piano Premium di Spotify il prezzo è già salito a 11,99 euro al mese, mentre per chi è già abbonato la società di streaming svedese ha annunciato che il prezzo aumenterà a partire dalla fatturazione relativa al mese di settembre.

L’aumento del listino non interessa solo l’Italia ma anche diversi altri paesi in Europa, Africa, Medio Oriente, America Latina e anche in Asia e nell’area del Pacifico. Per il momento la società non precisa tutte le nazioni interessate, ma l’aumento di prezzo del piano Premium entra in azione in numerosi paesi con l’eccezione degli Stati Uniti.

Con l’annuncio Spotify mostra il modello del messaggio che sta inviando agli abbonati per informarli circa il nuovo prezzo da 11,99 euro. La società spiega che l’aggiornamento dei prezzi è necessario «Per continuare a innovare la nostra offerta di prodotti e funzionalità e offrire agli utenti la migliore esperienza possibile».

Risultati positivi ma inferiori alle previsioni

L’aumento di prezzo del piano di abbonamento Premium di Spofity arriva a pochi giorni di distanza dalla presentazione dei risultati dell’ultimo trimestre. Grazie all’aumento del 30% degli abbonati netti rispetto alla prima metà del 2024, Spotify segna il suo migliore secondo trimestre di sempre in termini di nuovi utenti attivi mensili netti.

Gli abbonati sono cresciuti del 12% a 276 milioni, mentre gli utenti attivi mensili segnano +11% toccando quota 696 milioni. I ricavi sono cresciuti del 10% fino a 4,2 miliardi di euro, con margine lordo del 31,5% e reddito operativo di 406 milioni di euro. Numeri inferiori alle attese di analisti e mercati che puntavano a ricavi per 4,26 miliardi e utile operativo di 539 milioni.

