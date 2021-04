I segreti dei suoni in Greyhound, il film con Tom Hanks su Apple TV+

L’epico lungometraggio di guerra, “Greyhound – Il nemico invisibile“, scritto e interpretato da Tom Hanks e candidato agli Oscar nella categoria Miglior sonoro, ha richiesto un notevole lavoro da parte di un team che nella fase di produzione del film si è occupato solo dell’audio.

A rivelarlo a Variety sono l’addetto al remastrering Michael Minkler, il supervising sound editor Warren Shaw e l’addetto al missaggio David Wyman, spiegando che l’idea era di far sentire al centro della scena gli spettatori.

In una delle scene cruciali il cacciatorpediniere della classe Fletcher, il Greyhound, deve evitare siluri, uno dei momenti nei quali Minkler ha dovuto tenere conto di vari elementi in gioco, oltre alla musica e ai dialoghi. “Ci sono effetti sonori dei motori, i suoni in mare aperto, esplosioni che provengono da entrambe le direzioni”, spiega Minkler.

Gli spettatori devono avvertire l’innalzamento della velocità e il rallentamento del cacciatorpediniere, spiega ancora il tecnico evidenziando le diverse tipologie di suoni che è possibile ascoltare durante il film, inclusi i suoni dei siluri che sfrecciano in acqua e diretti alla nave da guerra.

Per migliorare l’accuratezza del film, Minkler e Shaw hanno visitato l’USS Kidd in Louisiana – un cacciatorpediniere di classe Fletcher – e parlato con diversi veterani per capire in che modo si danno gli ordini ai vari membri dell’equipaggio e come funzionano le comunicazioni a bordo in una situazione di guerra. Varie scene sono state girate senza microfonisti ma con microfoni camuffati e piazzati su vari punti strategici per catturare suoni e dialoghi. “Erano presenti vari microfoni in bella vista, dipinti dello stesso colore degli interni della nave”, ha spiegato Shaw. Sono stati sfruttati anche vari altoparlanti sulla nave per riprodurre suoni che facessero sentire agli attori il senso di urgenza e pericolo.

Greyhound si è rivelato un acquisto azzeccato per Apple. Tom Hanks interpreta un veterano della marina militare che da capitano viene incaricato di proteggere un convoglio di 37 navi cariche di truppe e rifornimenti in una pericolosa missione attraverso l’Atlantico durante la Seconda guerra mondiale. Per cinque giorni, al di fuori della copertura aerea alleata, il capitano e le tre navi scorta devono procedere lungo un’area dell’oceano conosciuta come “Black Pit”, o buco nero, nel tentativo di difendere uomini e mezzi dagli attacchi degli U-Boot nazisti. “Greyhound: il nemico invisibile” è ispirato agli avvenimenti della Battaglia dell’Atlantico, pochi mesi dopo che gli Stati Uniti si coalizzarono con la Gran Bretagna e gli Alleati.

Oltre a Tom Hanks, altri interpreti sono Stephen Graham, Rob Morgan ed Elisabeth Shue. Il film è scritto da Tom Hanks, diretto da Aaron Schneider e prodotto da Gary Goetzman.

La candidatura agli Oscar per “Greyhound – Il nemico invisibile” segue diversi altri riconoscimenti: la candidatura ai premi BAFTA nelle categorie Effetti speciali e Sonoro; la nomination in due categorie rispettivamente dalla Visual Effects Society e dai Motion Picture Sound Editors; e la candidatura dalla Cinema Audio Society nella categoria Risultati eccezionali nel missaggio audio. Il film ha ricevuto inoltre candidature da People’s Choice Awards, Critics Choice Super Awards, Critics Choice Awards e diversi gruppi di critici.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.