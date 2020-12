I servizi di Google down per molti utenti in tutto il mondo

I servizi di Google, inclusi Gmail e YouTube, sono risultati per almeno 90 minuti inaccessibili in tutto il mondo (alcuni utenti affermano di avere problemi da molte più ore). Tante persone hanno segnalato problemi nell’uso di Gmail, Google Drive, YouTube, Google Meet, Google Maps e Google Scholar. Provando ad accedere ai servizi im questione era mostrato un messaggio di errore. Su Twitter sono subito diventati di tendenza hashtag quali #Googledown e #Youtubedown, alcuni di questi sono ironici e fanno riferimento all’anno in corso nel quale i problemi non sembrano voler terminare.

Sulla pagina web di Google che consente di verificare lo stato dei suoi servizi erano fino a pochi minuti addietro indicati malfunzionamenti per varie piattaforme e siti. Segnalazioni sono state evidenziate in Europa, Stati Uniti, Canada, Australia, India e altre parti del mondo ancora. Big G ha confermato i problemi attivandosi per risolverli. Tante le segnalazioni dal Regno Unito e dall’Olanda. In Francia le problematiche sono sembrate localizzate in particolare nell’area di Parigi, mentre in Italia segnalazioni sono arrivate da Milano, Roma e Napoli.

Nel momento in cui scriviamo Google segnala che il problema riscontrato in Google Meet dovrebbe essere stato risolto per la stragrande maggioranza degli utenti interessati. Big G ha riferito che continuerà a lavorare al ripristino del servizio per gli utenti che continuano a riscontrare problemi.

Il sito downdetector.com ha evidenziato decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom, nonché Google Drive e YouTube.

Dopo i tweet preoccupati e irnonici, ntanto su Twitter cominciano ad arrivare le prime segnalazioni da parte degli utenti di un graduale ritorno alla normalità, almeno per alcuni servizi.