I set LEGO Marvel, Star Wars, Harry Potter per nerd e piccini in sconto alla Festa delle Offerte Prime

Bambini e non, il sogno si avvera: se stavate tenendo gli occhi puntati su un set LEGO, questo è un buon momento per metterci le mani sopra perché con le offerte attualmente attive su Amazon si possono risparmiare decine di euro.

D’altronde quando c’è di mezzo LEGO l’età passa in secondo piano, specie se si volge lo sguardo su un set affine al proprio film, libro o cartone animato preferito. L’azienda lo sa bene ed è infatti proprio per questo che, anno dopo anno, amplia il suo catalogo con nuovi set che richiamano le ultime uscite: così, bambini, giovani e adulti, mattoncino dopo mattoncino, possono soddisfare le proprie passioni, da soli oppure in compagnia.

Come dicevamo, in questo preciso momento, è possibile risparmiare anche un terzo del prezzo di listino acquistando uno dei set LEGO in promozione su Amazon.

Ce ne sono per tutti: dai set “sempreverde” di cui non ci si stufa mai e per i quali non bisogna per forza essere appassionati di qualche cosa – se non dei LEGO – a quelli che invece ricalcano un personaggio o una scena del mondo del cinema e della televisione, e in questo senso è difficile non ritrovare la propria passione in sconto.

La promozione

Ce ne sono per tutti, grandi e piccini: non dovete far altro che consultare l’elenco qui sotto e scegliere quello che più fa al caso vostro, tenendo presente che le offerte scadono l’11 ottobre (salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili).

LEGO 21250 Minecraft La Fortezza del Golem di Ferro, Castello Giocattolo Costruibile, si Trasforma in Action Figure, con 7 Personaggi, Cavaliere di Cristallo, Cavalieri Scheletrici e Creeper Caricato In offerta a 89,52 € – invece di 104,99 €

LEGO 75257 Star Wars Millennium Falcon, Modellino da Costruire con Finn, Chewbacca, Lando, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O, Collezione: L’Ascesa di Skywalker In offerta a 136,00 € – invece di 154,99 €

LEGO 75337 Star Wars Walker At-Te, Modellino Da Costruire Con Gambe Snodabili, 3 Cloni Soldato, Droidi Da Battaglia E Un Droide Ragno, Idee Regalo, Multicolore In offerta a 110,59 € – invece di 132,99 €

LEGO 75364 Star Wars E-Wing della Nuova Repubblica vs. Starfighter di Shin Hati, Set Serie Ahsoka con 2 Veicoli Giocattolo, Figura di Droide, 4 Minifigure e 2 Spade Laser In offerta a 91,86 € – invece di 104,99 €

LEGO 76994 Sonic the Hedgehog Sfida del Giro della Morte nella Green Hill Zone di Sonic, Gioco da Costruire per Bambini, Bambine, Ragazzi e Ragazze con 9 Personaggi tra cui il Dr. Eggman e Amy In offerta a 89,52 € – invece di 104,99 €

LEGO 41737 Friends Parco dei Divertimenti Marino, Set Luna Park con Elementi Technic, Giochi per Bambini dai 12 anni con Giostra con Delfino, Tartaruga e Cavalluccio Marino In offerta a 73,12 € – invece di 99,99 €

LEGO Marvel 76216 Armeria di Iron Man, Giocattolo costruibile, Minifigure, Idea regalo In offerta a 71,99 € – invece di 89,99 €

LEGO 60330 City Ospedale, Set con Edificio da Costruire a 2 Piani, Ambulanza Giocattolo, Elicottero di Soccorso e 12 Minifigure, Giochi per Bambina e Bambino dai 7 Anni in su, Idea Regalo In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

LEGO 76415 Harry Potter La battaglia di Hogwarts, Castello Giocattolo con Minifigure di Molly Weasley, Bellatrix Lestrange, Voldemort e la Spada di Grifondoro, Set I Doni della Morte – Parte 2 In offerta a 68,20 € – invece di 84,99 €

LEGO 75318 Star Wars Il Bambino, Modellino da Costruire del Personaggio ‘Baby Yoda’ dal Film The Mandalorian, Idea Regalo, Giochi per Bambini e Bambine dai 10 Anni in su In offerta a 67,49 € – invece di 89,99 €

LEGO 75347, Star Wars TIE Bomber Model Building Kit, Modellino da Costruire di Starfighter con Droide Gonk e Minifigure di Darth Vader con Spada Laser In offerta a 51,34 € – invece di 64,99 €

LEGO 42138 Technic Ford Mustang Shelby GT500, Macchina Giocattolo da Costruire, Modello Auto da Corsa con App AR, Giochi per Bambini e Bambine da 9 Anni in su, Idea Regalo In offerta a 39,49 € – invece di 49,99 €

LEGO 42153 Technic NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1, Modellino di Auto da Costruire, Kit Supercar da Corsa, Macchina Giocattolo da Collezione, dai 9 anni in su In offerta a 39,49 € – invece di 49,99 €

