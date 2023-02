I set LEGO Star Wars, Harry Potter Avatar e tanti altri in sconto

Bambini e non, il sogno si avvera: se stavate tenendo gli occhi puntati su un set LEGO, questo è un buon momento per metterci le mani sopra perché con le offerte attualmente attive su Amazon si possono risparmiare decine di euro.

D’altronde quando c’è di mezzo LEGO l’età passa in secondo piano, specie se si volge lo sguardo su un set affine al proprio film, libro o cartone animato preferito. L’azienda lo sa bene ed è infatti proprio per questo che, anno dopo anno, amplia il suo catalogo con nuovi set che richiamano le ultime uscite: così, bambini, giovani e adulti, mattoncino dopo mattoncino, possono soddisfare le proprie passioni, da soli oppure in compagnia.

Come dicevamo, in questo preciso momento, è possibile risparmiare anche un terzo del prezzo di listino acquistando uno dei set LEGO in promozione su Amazon.

Ce ne sono per tutti: dai set “sempreverde” di cui non ci si stufa mai e per i quali non bisogna per forza essere appassionati di qualche cosa – se non dei LEGO – come lo Skyline di New York, la Statua della Libertà, la torre Eiffel oppure l’albero bonsai, che alla fine diventa anche una particolare decorazione per la casa, a quelli che invece ricalcano un personaggio o una scena del mondo del cinema e della televisione.

E in questo senso è difficile non ritrovare la propria passione in sconto: si va dal modellino 2-in-1 di Optimus Prime, il leader dei Transformers che poi passa da camion a robot, ai classici set Disney di Topolino o di Buzz Lightyear. Senza dimenticare i modellini ispirati a Minecraft o al cartone animato Frozen 2.

Ci sono poi versioni giocattolo come la Jeep Wrangler e la McLaren Senna GTR, o versioni telecomandate e controllabili con l’app. E poi i set ispirati a NINJAGO, alle astronavi di Star Wars, alle battaglie dei Minions e il primo volo sulla Banshee di Jake e Neytori del celebre film Avatar, senza tralasciare la serie ispirata al mondo di Harry Potter come il set che farà ricostruire il suo baule, la casa di Privet Drive 4, il cortile di Hogwarts, la Stamberga Strillante e il Platano Picchiatore.

Ce ne sono per tutti, grandi e piccini: non dovete far altro che consultare l’elenco qui sotto e scegliere quello che più fa al caso vostro, tenendo presente che le offerte scadono il 9 febbraio (salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili).

LEGO 10281 Icons Albero Bonsai, Piante Artificiali, Costruzione in Mattoncini, Oggetti e Decorazioni per la Casa, Hobby Creativi per Adulti In offerta a 40,92 € – invece di 49,99 €

sconto 18% – fino a 9 feb 23

LEGO 10302 Icons Optimus Prime, Modellino da Costruire 2in1 del Leader dei Transformers, da Modalità Camion a Robot, Set da Collezione per Adulti, Regalo di Natale per Uomini, Donne, Lui, Lei In offerta a 129,79 € – invece di 179,99 €

sconto 28% – fino a 9 feb 23

LEGO 10780 Disney Topolino e Amici Topolino e i suoi Amici Paladini del Castello, con Cavallo e Drago Giocattolo, Giochi per Bambini dai 4 Anni in su In offerta a 38,94 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino a 9 feb 23

LEGO 10962 DUPLO Disney e Pixar La Missione Planetaria di Buzz Lightyear, Giochi per Bambini dai 2 Anni, Set con Astronave e Robot Giocattolo In offerta a 28,68 € – invece di 34,99 €

sconto 18% – fino a 9 feb 23

LEGO 21028 Architecture New York City, Collezione Skyline, Modellismo Monumenti, Mattoncini Creativi, Idea Regalo In offerta a 38,12 € – invece di 49,99 €

sconto 24% – fino a 9 feb 23

LEGO 21042 Architecture Statua della Libertà, Modellino da Costruire Souvenir di New York da Collezione, Idea Regalo di Natale, Decorazione per Casa, Hobby Creativo In offerta a 77,82 € – invece di 99,99 €

sconto 22% – fino a 9 feb 23

LEGO 21044 Architecture Parigi, con Torre Eiffel e Museo del Louvre, Modellismo Monumenti, Set da Collezione Skyline In offerta a 40,99 € – invece di 49,99 €

sconto 18% – fino a 9 feb 23

LEGO 21054 Architecture La Casa Bianca, Modellino da Costruire, Progetto Fai da Te da Collezione, Set Decorazione per Casa, Hobby Creativo per Adulti In offerta a 69,70 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 9 feb 23

LEGO 21183 Minecraft I Campi d’Allenamento, Dojo e Bottega del Fabbro, Giochi per Bambini e Bambine da 8 Anni in su, Idee Regalo Originali In offerta a 49,19 € – invece di 64,99 €

sconto 24% – fino a 9 feb 23

LEGO 21185 Minecraft Il Bastione del Nether, Modellino da Costruire, Castello Giocattolo con Personaggi Piglin, Giochi per Bambini da 8 Anni In offerta a 28,62 € – invece di 34,99 €

sconto 18% – fino a 9 feb 23

LEGO 21188 Minecraft Il Villaggio dei Lama, Casa Giocattolo da Costruire con Animali della Fattoria, Idea Regalo, Giochi per Bambini Creativi In offerta a 101,69 € – invece di 129,99 €

sconto 22% – fino a 9 feb 23

LEGO 31118 Creator Surfer Beach House, Kit di Costruzione in Mattoncini 3 in 1, Faro e Casetta con Piscina per Bambini, Idea Regalo Creativa In offerta a 40,24 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 9 feb 23

LEGO 41168 Disney Frozen 2 Il Portagioielli di Elsa Con una Mini-Doll Elsa e una Minifigure Nokk, Giocattoli da Collezione In offerta a 32,79 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino a 9 feb 23

LEGO 41703 Friends Casa sull’Albero dell’Amicizia con Mini Bamboline di Mia e River, Giochi per Bambina e Bambino da 8 Anni in su, Idee Regalo In offerta a 62,76 € – invece di 79,99 €

sconto 22% – fino a 9 feb 23

LEGO 41708 Friends Arcade Roller Disco, Set Costruzioni Discoteca, Mini Bambolina Andrea, Idea Regalo, Giochi per Bambine e Bambini dai 7 Anni In offerta a 46,73 € – invece di 59,99 €

sconto 22% – fino a 9 feb 23

LEGO 41728 Friends Ristorante nel Centro di Heartlake City, Giochi per Bambini 6 Anni, Idea Regalo di Compleanno con Mini Bamboline Liann, Aliya e Charli, Personaggi Serie 2023 In offerta a 20,99 € – invece di 29,99 €

sconto 30% – fino a 16 feb 23

LEGO 41957 DOTS Mega Pack Patch Adesivi, Set 5 in 1, Giocattoli Fai da Te, Toppe Adesive, Decorazione per Stanza, Idea Regalo Creativa, Giochi per Bambini In offerta a 24,59 € – invece di 29,99 €

sconto 18% – fino a 9 feb 23

LEGO 42122 Technic Jeep Wrangler 4×4, Macchina Giocattolo, Set da Costruzione SUV Fuoristrada, Idea Regalo per Bambini da 9 Anni in su In offerta a 40,99 € – invece di 49,99 €

sconto 18% – fino a 9 feb 23

LEGO 42123 Technic McLaren Senna GTR, Auto da Corsa da Collezione, Modello da Costruire, Macchina Giocattolo, Idea Regalo, Giochi per Bambini dai 10 Anni In offerta a 40,98 € – invece di 49,99 €

sconto 18% – fino a 9 feb 23

LEGO 42137 Technic Formula E Porsche 99X Electric, Auto da Corsa con App AR, Modellino da Costruire, Macchina Giocattolo, Giochi per Bambini, Idea Regalo In offerta a 38,95 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino a 9 feb 23

LEGO 42140 Technic Veicolo di Trasformazione Controllato da App, Macchina Fuoristrada Telecomandata, Auto Giocattolo con Controllo da Remoto, Idee Regalo In offerta a 102,63 € – invece di 149,99 €

sconto 32% – fino a 9 feb 23

LEGO 42141 Technic Monoposto McLaren Formula 1 2022, Modellino Auto Replica Supercar F1, Set Idea Regalo per Adulti, Uomini, Donne, Lui, Lei, Marito, Macchina da Corsa Motor Sport In offerta a 146,79 € – invece di 199,99 €

sconto 27% – fino a 9 feb 23

LEGO 42144 Technic Movimentatore di Materiali, Modello da Costruire con Gru Giocattolo, Funzioni Manuali e Pneumatiche, Giochi Educativi, Idea Regalo In offerta a 90,19 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino a 9 feb 23

LEGO 42145 Technic Elicottero di Salvataggio Airbus H175, Set Modellismo per Bambini con Motore per la Rotazione dei Rotori, Giocattolo Educativo In offerta a 163,99 € – invece di 209,99 €

sconto 22% – fino a 9 feb 23

LEGO 60302 City Wildlife Operazione di Soccorso Animale, Set Clinica Veterinaria con Elicottero Giocattolo e 4 Minifigure, Giochi per Bambini e Bambine In offerta a 69,69 € – invece di 89,99 €

sconto 23% – fino a 9 feb 23

LEGO 60346 City il Fienile e Animali da Fattoria, Set con Trattore Giocattolo, Idea Regalo Educativa, Giochi per Bambini dai 4 Anni in su In offerta a 38,94 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino a 9 feb 23

LEGO 71762 NINJAGO Dragone del Fuoco di Kai – EVOLUTION, Set per Bambini di 6+ Anni con Guerrieri Serpente e Banner da Collezione In offerta a 24,52 € – invece di 29,99 €

sconto 18% – fino a 9 feb 23

LEGO 71763 NINJAGO Auto da Corsa di Lloyd – EVOLUTION, Giochi per Bambini dai 6 Anni con Quad, Guerrieri Serpente e Banner da Collezione, Idee Regalo In offerta a 24,52 € – invece di 29,99 €

sconto 18% – fino a 9 feb 23

LEGO 71770 Ninjago Il Jet Dragone d’Oro di Zane, Set Serie TV Crystallized con Minifigure e Aereo Giocattolo, Giochi per Bambine e Bambini dai 7 Anni In offerta a 24,52 € – invece di 29,99 €

sconto 18% – fino a 9 feb 23

LEGO 71772 Ninjago Il Re dei Cristalli, Set Serie TV Crystallized con Action Figure e Minifigure di Lloyd, Idea Regalo, Giochi per Bambini In offerta a 52,88 € – invece di 64,99 €

sconto 19% – fino a 9 feb 23

LEGO 75292 Star Wars Razor Crest, Set di Costruzioni Astronave Giocattolo con Minifigure del Mandaloriano e Baby Yoda, Regalo San Valentino per Lui o Lei In offerta a 114,20 € – invece di 139,99 €

sconto 18% – fino a 19 feb 23

LEGO 75304 Star Wars Casco di Darth Vader, Modellino da Costruire Fai da Te in Mattoncini per Adulti, Idee Regalo Guerre Stellari da Collezione In offerta a 61,49 € – invece di 79,99 €

sconto 23% – fino a 9 feb 23

LEGO 75328 Star Wars Casco del Mandaloriano, Elmo da Collezione, Regalo per Adulti da Esposizione di Guerre Stellari In offerta a 49,19 € – invece di 69,99 €

sconto 30% – fino a 9 feb 23

LEGO 75330 Star Wars Diorama Addestramento Jedi su Dagobah, Set Gadget per Adulti con Minifigure di Yoda, R2-D2 e l’X-wing di Luke Skywalker, Idea Regalo per Uomini, Donne, Lui, Lei In offerta a 64,77 € – invece di 89,99 €

sconto 28% – fino a 9 feb 23

LEGO 75550 Minions la Battaglia di Kung Fu, Set di Costruzioni con i Personaggi Kevin, Stuart e Otto, Giochi per Bambini e Bambine, Idea Regalo In offerta a 32,79 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino a 9 feb 23

LEGO 75572 Avatar Il Primo Volo sulla Banshee di Jake e Neytiri, Modellino da Costruire di Pandora con Parti Fluorescenti e 2 Banshee Giocattolo In offerta a 42,84 € – invece di 54,99 €

sconto 22% – fino a 9 feb 23

LEGO 75968 Harry Potter Privet Drive, 4, Casa Dursley con Minifigure Dobby, la Civetta Edvige e Macchina Giocattolo, Giochi per Bambini, Idee Regalo In offerta a 57,39 € – invece di 79,99 €

sconto 28% – fino a 9 feb 23

LEGO 76187 Super Heroes Venom, Maschera del Nemico del Supereroe Spider-Man, Set Fai da Te da Collezione, Modellino da Costruire per Adulti, Idee Regalo In offerta a 51,65 € – invece di 69,99 €

sconto 26% – fino a 9 feb 23

LEGO 76206 Marvel Personaggio di Iron Man, Giocattoli Super Heroes per Bambini, dal Film Avengers: Age Of Ultron della Saga dell’Infinito, Idee Regalo In offerta a 32,79 € – invece di 44,99 €

sconto 27% – fino a 9 feb 23

LEGO 76213 Marvel la Stanza del Trono di Re Namor, Set dal Film Black Panther, Giochi per Bambini dai 7 Anni con Sottomarino Giocattolo e Supereroi In offerta a 27,40 € – invece di 34,99 €

sconto 22% – fino a 9 feb 23

LEGO 76399 Harry Potter Il Baule Magico di Hogwarts, Idea Regalo Personalizzabile con le Minifigure dei Film, Stemmi Case, Cappello Parlante e Gufo In offerta a 49,12 € – invece di 64,99 €

sconto 24% – fino a 9 feb 23

LEGO 76401 Harry Potter Cortile di Hogwarts: il Salvataggio di Sirius, Castello Giocattolo e l?Ippogrifo Fierobecco, Giochi per Bambini dai 8 Anni In offerta a 37,72 € – invece di 49,99 €

sconto 25% – fino a 9 feb 23

LEGO 76407 Harry Potter La Stamberga Strillante e il Platano Picchiatore, Mondo Magico, Modellino da Costruire con Minifigure, Giochi per Bambini In offerta a 68,46 € – invece di 89,99 €

sconto 24% – fino a 9 feb 23

LEGO 76944 Jurassic World La Fuga del T. rex, con Dinosauro Giocattolo, Elicottero e 3 Minifigure, Giochi per Bambini e Bambine dai 4 anni in su, Dino In offerta a 39,93 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 9 feb 23

LEGO 76989 Horizon Forbidden West: Collolungo, Set per Adulti da Collezione, Modellino da Costruire di Tallneck con Minifigure di Aloy, Idea Regalo per Uomini, Donne, Lui, Lei In offerta a 67,92 € – invece di 89,99 €

sconto 25% – fino a 9 feb 23

LEGO NINJAGO Idro-Vascello, Sottomarino Giocattolo per Bambini di 9 Anni con le Minifigure dei Ninja Kai e Nya, 71756 In offerta a 110,69 € – invece di 139,99 €

sconto 21% – fino a 9 feb 23

LEGO Technic Camion Fuoristrada 4×4 Mercedes-Benz Zetros, Camion Giocattolo, Macchina Telecomandata, Idee Regalo, 42129 In offerta a 136,75 € – invece di 179,99 €

sconto 24% – fino a 9 feb 23

