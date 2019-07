i100 TWS, solo 17 euro per il clone low cost delle AirPods Apple

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless, ma AirPods risultano troppo costose, allora le i100 TWS in offerta lampo potrebbero fare al caso vostro. Vi sfidiamo a riconoscerle, a prima vista, dalle cuffie di Apple.

Gli auricolari i100 TWS propongono un’estetica praticamente identica a quelle delle AirPods di Cupertino, con stessa colorazione, stessa forma allungata, e stesso case di ricarica.

Sono a prova di sudore, integrano tecnologia anti rumore, e supportano lo standard Bluetooth 5.0. Naturalmente, oltre all’ascolto musicale, possono essere utilizzate per effettuare o ricevere conversazioni telefoniche.

Hanno una impedenza di 32 ohm, una sensibilità di -38db, e offrono un’autonomia invidiabile, con un tempo di conversazione di 2 ore circa, stesso della riproduzione musicale, e ben 100 ore in stand by.

La batteria può essere ricaricata al 100% in 60 minuti, anche per via dei soli 35 mAh degli auricolari, che possono essere ricaricati grazie alla custodia protettiva, che integra una batteria da 320 mAh.

Realizzate in ABS, quindi leggere e confortevoli da utilizzare, pesano appena 35 grammi, con misure contenute in 0,50 x 1,70 x 4,20 cm.

Solitamente costano oltre 21 euro, ma al momento sono in offerta lampo a 17,90 euro. Clicca qui per comprare nella colorazione bianca.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.