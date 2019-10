I200, poco più di 21 euro per le cuffie auricolari clone delle AirPods

Le AirPods di Apple hanno segnato una svolta nell’utilizzo degli auricolari bluetooth, con l’unica inconvenienza del prezzo. I200 è il clone praticamente 1 a 1, ma con un prezzo davvero piccolo. Grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce si acquistano a questo indirizzo a poco più di 21 euro.

Tra le sue principali caratteristiche l’impiego del Bluetooth 5.0, lo standard più moderno che assicura massima stabilità, e che consentiranno un ascolto continuo privo di interruzioni. La batteria degli auricolari è di 35 mAh, mentre la custodia di ricarica, anche questa simile a quella Apple, offre una capacità di 350mAh.

Il sistema di accoppiamento è semplice, ma richiede una piccola accortezza. Dopo l’apertura della custodia, infatti, il produttore consiglia di non estrarre immediatamente gli auricolari, ma di accoppiare prima gli auricolari sinistro e destro con lo smartphone. I200, proprio come AirPods, propongono auricolari completamente wireless, quindi senza fili.

Sono realizzati in plastica, completamente bianchi, e risultano ovviamente compatibili sia con iOS, che con Android. Non solo, supportano anche i rispettivi assistenti vocali, quindi sarà possibile richiamare Siri e l’assistente Google direttamente con tocchi sugli auricolari. sarà anche possibile utilizzarli per rispondere alle chiamate e controllare la musica in ascolto.

I due auricolari propongono una parte terminale in basso magnetica, in maniera tale da alloggiare in modo perfetto all’interno del case di ricarica. Gli auricolari hanno un peso di appena 35 grammi, con dimensioni che richiamano le AirPods pari a circa 4 x 4,50 x 2,00 cm. All’interno della confezione di vendita, oltre agli auricolari, anche una custodia di ricarica, il manuale in inglese e il cavo di ricarica per il case.

Solitamente hanno un costo di quasi 30 euro, mentre utilizzando il coupon KFP50CT82L si pagheranno poco più di 21 euro. A questa cifra occorre aggiungere 1,99 euro di spedizione con Linea Prioritaria, consigliata sia per velocità ì, che per convenienza.

