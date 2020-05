i2000S, il clone degli AirPods in sconto con un codice a soli 27 euro

Di auricolari completamente senza fili ne esistono a decine che differiscono per qualità audio, prezzo e tipologia d’uso tra musica in palestra e telefonate in mobilità. Se siete tra quelli particolarmente attenti alle mode e siete innamorati dell’estetica degli AirPods di Apple, potete evitare l’esosa spesa pur accettando qualche compromesso acquistanto gli auricolari i2000S attualmente in sconto con un codice a soli 27 euro.

Per design, sono praticamente sovrapponibili agli AirPods sia per quanto riguarda gli auricolari sia per la custodia di ricarica. Con finitura esterna di colore bianco, replicano la classica forma auricolare di entrambe le cuffie così come le griglie che proteggono i driver, l’indicatore LED e la conformazione della cover non sembrano differire dall’originale Apple, quantomeno a giudicare dalle immagini pubblicitarie.

Per quanto riguarda le tecnologie, sono innanzitutto dotate di una superficie esterna touch che consente di controllare la riproduzione musicale, gestire le telefonate e richiamare l’assistente vocale, con il quale si può ad esempio inviare un SMS, riprodurre una playlist, chiamare un particolare contatto in rubrica o semplicemente regolare il volume con il solo utilizzo della propria voce.

Nella descrizione tecnica si parla di ricarica wireless e dal maggior numero di immagini presenti nell’inserzione in inglese si scopre che si intende proprio il sistema di carica a induzione che consente di ricaricare auricolari e cover semplicemente poggiando il tutto sopra un pad di ricarica. Si tratta di una tecnologia molto interessante specialmente se teniamo conto del prezzo di listino del prodotto. Dalle immagini emerge anche la presenza di una presa sul fondo che consente di optare per la ricarica con cavo: ad occhio sembra una USB-C ma non possiamo metterci la mano sul fuoco perché nella descrizione non viene specificato (alla peggio è una microUSB).

Dal punto di vista dell’autonomia, ciascun auricolare promette fino a 4 ore di utilizzo continuativo (i singoli auricolari incorporano ciascuno una batteria da 30 mAh mentre quella nella cover è da 350 mAh). Tra le altre tecnologie presenti, invece, segnaliamo la presenza del Bluetooth 5.0 e di un sistema di rintracciamento GPS tramite app che consente di ritrovarli sulla mappa, segnalando cioè l’ultimo momento di connessione con lo smartphone nel caso in cui dovessero cadere dalla borsa o dovvessero essere dimenticati da qualche parte.

Costruiti integralmente in ABS, sono compatibili con smartphone, tablet e computer rispettivamente sui sistemi operativi iOS, iPadOS, Android e Windows. La custodia di ricarica misura 4 x 5 x 2 centimetri. Normalmente costano circa 29 euro ma se inserite il codice GBI2000STWS li potete comprare in offerta a 27 euro.