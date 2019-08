i80 TWS, cuffie clone di Apple AirPods con Bluetooth 5.0 e ricarica wireless a prezzo stracciato

Disponibile online un altro “clone” delle Apple AirPods marchiato “i”: ormai conosciamo bene la linea di prodotti dedicata alla produzione di cuffie auricolari che imitano almeno le fattezze del prodotto Apple, in alcuni casi mostrando anche specifiche interessanti, vendute sempre a prezzi più o meno stracciati.

Nel caso specifico ci troviamo di fronte alle i80 TWS: le cuffie auricolari ricalcano come sempre lo stile e l’aspetto della controparte Made in Cupertino, con auricolari bianchi così come la custodia portatile.

Alcune funzionalità sono però sulla carta interessanti. La prima è sicuramente la connettività Bluetooth 5.0, che dovrebbe garantire maggior stabilità nelle connessione wireless fra le cuffie stesse ed anche con i dispositivi cui sono connesse.

Un altro punto di forza è la ricarica wireless: la custodia può essere infatti ricaricata tramite sistema di ricarica senza fili, una comodità aggiuntiva per chi non ha grande simpatia con la proliferazione dei cavi.

Le i80 includono una batteria da 33 mAh che garantisce fino a 3 ore di riproduzione musicale, mentre la custodia è dotata di una batteria da 300 mAh, che dovrebbe permettere circa 9 ricariche totali.

Compatibili praticamente con qualunque dispositivo dotato di Bluetooth (iOS, Android, Mac, e Windows), godono anche di tecnologia di riduzione del rumore, stereo surround HD e progettazione anti sudore, il che le rende perfette anche per ascoltare musica svolgendo attività sportiva.

Il prezzo per queste caratteristiche è sicuramente contenuto, soprattutto rispetto agli originali: le cuffie i80 TWS si acquistano a 38 euro circa cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.