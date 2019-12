Originali e utili: i regali per chi ha Mac, iPhone e iPad e che arrivano per Natale

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Le nuove Bose Noise Cancelling Headphones 700 sfruttano le tecnologie di Bose, specializzata nei sistemi antirumore. Includono controlli touch, un nuovo sistema a quattro microfoni, una porta USB-C per la ricarica, jack audio da 3,5 mm e una batteria che può durare per 20 ore di utilizzo. Bose sottolinea la presenta di un nuovo microfono, che riesce a isolare la voce cancellando i rumori circostanti. Sono ben 10 i livelli di cancellazione del rumore. Supportano anche gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, oltre alla piattaforma Bose AR che permette, se ci sono applicazioni compatibili, di ottenere informazioni in cuffia sulla base del mondo reale circostante utilizzando i sensori in cuffia. Ad esempio, in caso di navigazione turn by turn.

Philips Lighting Hue Play

Tra le molteplici luci Philips Hue da poter regalare a Natale segnaliamo le nuove Hue Play, sono le più originali e in grado di creare sempre la giusta atmosfera sincronizzandole con film, musica e giochi. Si tratta di una piccola barra luminosa, da collegare al bridge Philips venduto separatamente, potendo poi controllare il fascio luminoso da smartphone, o tramite assistenti vocali, scegliendo tra 16 milioni di colori, con ogni luce dimmerabile. L’uso più adatto è quello do “sfondo” dietro alla TV.

Ember – Tazza smart

Cosa c’è di più bello, durante l’inverno, del sorseggiare una bevanda calda, magari davanti alla TV o mentre si lavora al PC in una tazza? Ecco quella Ember, che consente di portare la temperatura fino a 62,7 gradi, e di mantenerla per oltre 1 ora. Si tratta di una tazza connessa, che si può controllare da iPhone e iPad tramite l’app Ember, che consente di regolare la temperatura, impostare altre regolazioni personalizzate, ricevere notifiche e altro ancora. Lavabile a mano, la tazza Ember è certificata IPX7 e può essere immersa totalmente fino a 1 metro di profondità, realizzata in acciaio inossidabile.

Nylon Accessory Organizer

Un pratico Organizer che permetterà di mantenere in ordine dispositivi e cavi. Davvero capiente, ma al tempo stesso abbastanza compatto per essere trasportato. Non solo serve a mantenere in ordine tutte le periferiche, ma anche a metterle in sicurezza mentre le si trasporta, e comunque mantenendole al riparo da sporco e polvere quando sono riposte in casa. Nasce con in mente lil mondo iPhone ma può essere usato per qualunque dispositivo e in qualunque contesto in cui è necessario mettere ordine e trasportare cavi e prese.

Drone Tello EDU

Se siete alla ricerca di un drone per i più piccoli, ma in grado di affascinare anche gli adulti, ecco allora il Tello in versione EDU. Tello è il drone realizzato in collaborazione con DJI, piccolo e maneggevole, da molti accostato a un semplice giocattolo. Con l’edizione Tello EDU, però, si trasforma in un drone programmabile. Tello EDU è stato creato, oltre che per il volo, per venire incontro alle esigenze dei più creativi, e può essere programmato in Scratch, Swift e Python, con opzioni adatte sia ai principianti che ai più esperti. Pesa solo 87 grammi, integra una fotocamera HD e offre modalità di volo per eseguire giravolte e acrobazie. Tello EDU è anche dotato di un’app apposita per sfide virtuali, da giocare anche tramite l’app “Tello Space Travel” disponibile sull’app Swift Playgrounds di Apple.

Osmo, Little Genius Starter Kit per iPad

Little Genius Starter Kit, è un prodotto per bambini che offre quattro giochi interattivi che hanno come obiettivo quello di insegnare l’alfabeto, le basi del disegno e un buon allenamento per la risoluzione dei problemi, vincendo così la competizione anche con i cartoni animati più amati (dai genitori). Destinato ai bambini in età prescolare, tra i 3 e i 5 anni, Little Genius Starter Kit comprende una base per iPad e schede che trasformano il tablet in un gioco pratico, semplice da utilizzare e con un gameplay immediatamente comprensibile. I bambini, ad esempio, si troveranno a costruire forme su una scacchiera, che replica i loro disegni sullo schermo di iPad. I quattro giochi inclusi nel kit aiutano i bambini a imparare nuovi vocaboli, ad avere maggiore confidenza con gli strumenti per disegnare, a mettere in ordine oggetti simili e a risolvere problemi.

RotorRiot Controller per Droni ed Apple Arcade

RotorRiot è il regalo ideale per tutti i possessori di droni, ma anche per gli amanti dei videogiochi in mobilità. E’ infatti compatibile con Apple Arcade, ma anche con tutti quei droni che leggono un controller bluetooth come sistema di controllo. Per poterlo utilizzare non è richiesta alcuna installazione, e sono al momento oltre 1000 le applicazione compatibili e disponibili tramite l’app Ludo Mapp, tra cui Fortnite, Asphalt 9, NBA 2K19, Rayman Adventures e Grand Theft Auto Vice City. E’ dotato di pulsanti L3 e R3 che si attivano schiacciando i rispettivi stick, mantenendo così inalterata l’esperienza di gioco degli stessi titoli presenti proprio su console.