Idris Elba produrrà serie e film per Apple TV+

Idris Elba, attore, sceneggiatore, regista, produttore cinematografico e produttore televisivo, produrrà serie TV e film per Apple TV+ attraverso la sua società di produzione, Green Door Pictures. A riferirlo è il sito Deadline che parla di accordo che offre a Apple il diritto di prelazione sulle sue produzioni.

Elba è noto, tra le altre cose, per avere recitato nella serie televisiva Luther per cui ha vinto un Golden Globe. Green Dor ha prodotto, in collaborazione con Brown Eyed Boy, la serie Turn Up Charlie, pubblicata su Netflix e che ha come protagonista Idris Elba, produttore esecutivo insieme a Tristram Shapeero.

Elba è apparso come attore in “Fast & Furious – Hobbs & Shaw”, ha preso parte alla saga del Marvel Cinematic Universe nel film Thor, in cui interpreta Heimdall, ricoprendo lo stesso ruolo nei film Thor: The Dark World, Avengers: Age of Ultron, Thor: Ragnarok e Avengers: Infinity War. Ad aprile dello scorso anno è stato scelto per interpretare un ruolo (ancora non definito) nel film The Suicide Squad diretto da James Gunn, tratto dall’omonimo fumetto DC Comics, parte del DC Extended Universe.

Da notare che la donna che inizialmente ha affidato a Elba il ruolo in “Luther”, è Jay Hunt, ex dirigente della BBC ora lavora come european content chief per conto di Apple. Oltre ad accordi con Elba, la Mela ha siglato contratti di prosuzione simili con Oprah Winfrey, Alfonso Cuarón, Julia Louis-Dreyfus, Ridley Scott e altri ancora.

