iFixit pubblica un archivio con migliaia di manuali per riparare prodotti medici

Conosciuta dagli utenti Mac, iPad e iPhone per i “teardown”, lo smontaggio passo dopo passo dei vari dispositivi, iFixit – azienda specializzata nella vendita di parti di ricambio – ha annunciato la disponibilità di un database nel quale è possibile trovare migliaia di manuali dedicati alla riparazione di prodotti medici.

Si tratta di oltre 13.000 manuali di centinaia di aziende, tutti disponibili gratuitamente. Oltre che dallo staff di iFixit, molti manuali sono arrivati grazie al contributo del lavoro di benefattori che hanno collaborato con esperti.

“È stata un’impresa enorme e siamo stati fortunati ad avere l’aiuto e il supporto di oltre 200 bibliotecari e archivisti da tutta la nazione”, spiega Kyle Wiens, CEO di iFixit, in un post sul blog aziendale. “Archivisti da università pubbliche e private, istituti di ricerca, compagnie e assicurazioni, software house, e naturalmente anche laboratori hanno donato il loro tempo”. “Complessivamente, hanno contribuito con migliaia di ore a organizzare pile di documenti trasformandoli in un sistema navigabile e ricercabile”.

Il database è accessibile da questo indirizzo, suddiviso per categorie: attrezzature per i laboratori e di carattere clinico, arredamento tecnico-sanitario, imaging medicale, attrezzatura chirurgica, ecc. In alcuni casi sono presenti le foto con i vari passaggi da seguire per sostituire componenti; in altri casi è possibile scaricare i “service manual” originali.

Poche settimane addietro iFixit aveva inviato utenti ed esperti a condividere informazioni che potevano essere di aiuto per la riparazione di apparecchiature ospedaliere, spiegando la necessità di creare una fonte di riferimento “solida, pertinente e più utile possibile” per la manutenzione e riparazione di attrezzature ospedaliere.

Si invita chiunque può farlo a offrire il proprio contributo indicando i modelli, quali parti possono essere riparate, indicazioni su come farlo, i componenti da usare, consigli e anche eventuali dettagli su componentistica che è possibile stampare in 3D. L’obiettivo è creare una risorse per chi ha la necessità di riparare questi dispositivi, facilmente accessibile e completa. Non è un compito facile ma con la collaborazione di tante persone da varie parti del mondo, si può fare un grande lavoro, a beneficio di tutti.