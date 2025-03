IKEA prepara il sensore Timmerflotte con supporto Matter

Pubblicità

IKEA ha registrato il sensore per temperatura e umidità denomionato Timmerflotte, un dispositivo per la casa smart che supporta la connettività Matter-over-Thread, secondo una recente pubblicazione di registrazione e documentazione presso la FCC statunitense.

Il sensore, di forma circolare e alimentato da due batterie AAA, include un codice QR e un numero di undici cifre per la configurazione Matter. I dettagli emersi dalla documentazione indicano che IKEA Timmerflotte utilizza esclusivamente la tecnologia Thread, senza supporto per altri protocolli wireless, come Wi-Fi o Zigbee, che sono stati tradizionalmente impiegati dal colosso svedese nei propri dispositivi smart home.

Questo approccio apre la possibilità di utilizzare il sensore in arrivo non solo con l’hub Dirigera di Ikea, aggiornato per supportare Matter e dotato di radio Thread, ma anche con altri hub compatibili con il protocollo Matter-over-Thread, come quelli di Apple o di terze parti. In precedenza, Ikea aveva annunciato che l’hub Dirigera sarebbe stato in grado di operare con Thread, anche se il lancio aveva deluso le aspettative, proprio perché inizialmente privo di questa funzionalità.

Adesso, la registrazione del Timmerflotte potrebbe rappresentare un segnale che l’azienda intende attivare le funzionalità Thread del Dirigera, potenzialmente trasformandolo in un controller Matter autonomo, simile ad altri hub presenti sul mercato.

Il sensore, delle dimensioni paragonabili a un tipico rilevatore di fumo, si prevede opererà in maniera standalone grazie alla connessione magnetica e alla tecnologia di configurazione Matter, eliminando la necessità di disporre di un hub Ikea dedicato in ambienti già dotati di dispositivi Matter-over-Thread.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli su eventuali date di lancio o sul prezzo di vendita di IKEA Timmerflotte, ma il dispositivo sembra possa ricevere presto l’approvazione FCC, indispensabile per la comercializzazione in USA.

Si tratta di una mossa che segna certamente un ulteriore passo nel percorso di Ikea verso il supporto dello standard Matter, contribuendo alla crescente integrazione dei dispositivi smart home e alla semplificazione delle interconnessioni tra prodotti appartenenti a marchi differenti.

