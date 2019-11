Il Black Friday dei gamers è targato Corsair: sconti fino al 39%

Chi gioca al computer può approfittare del Black Friday di Amazon per acquistare nuove periferiche e andare così a potenziare le proprie partite risparmiando, nel migliore dei casi, anche il 39%.

Tra i prodotti in promozione ci sono mouse, cuffie con microfono direzionale, tappetini e schede di acquisizione video delle partite per le dirette in streaming dei gameplay.

Sono tutti a marchio Corsair, azienda californiana con oltre 25 anni di esperienza nel settore. La sua storia infatti comincia nel ‘94 con la produzione di moduli Cache-On-A-Stick (COAST) per sistemi Intel, che si è poi allargata a quella di memorie RAM per PC.

Negli anni seguenti Corsair ha esteso il proprio mercato anche ad altre componenti: alimentatori, chiavette USB, dissipatori ad aria, sistemi di raffreddamento a liquido a circuito chiuso e SSD per poi fare il suo ingresso nel mercato dei produttori di case full-tower e mid-tower.

Oggi è tra le più conosciute nel settore del gaming proprio per la qualità dei prodotti realizzati, costruiti appositamente per accontentare le esigenze di chi gioca al computer ed ha bisogno di periferiche ad hoc per poter gestire al meglio le partite anche per diverse ore consecutive.

Tra i prodotti in promozione, di cui vi alleghiamo in calce i singoli box con foto, prezzo in offerta e link per l’acquisto, troviamo due mouse con oppure senza filo caratterizzati da pulsanti dedicati personalizzabili e impugnature ergonomiche, due cuffie circumaurali con microfono direzionale (una in realtà è di HyperX, altra conosciuta azienda che opera in questo settore), un ampio tappetino per mouse da gioco e una scheda dedicata per l’acquisizione e l’eventuale streaming in diretta delle partite (ottima per gli YouTuber).

Corsair Dark Core RGB SE Mouse Gaming Wireless a Prestazioni Elevate con Ricarica Wireless Qi, Retroilluminazione LED RGB, Sensore Ottico a 16.000 DPI, FPS, Nero

Corsair Game Capture HD60 Pro Invia in Streaming, Registra e Condividi Il Gameplay a 1080p60, Tecnologia a Bassa Latenza, Decodifica Avanzata H.264, PCI x1 (Interno)

Corsair HS70 Wireless Cuffie Gaming 7.1 Surround Sound, con Microfono Staccabile, per PC/PS4, Carbonio



Corsair M65 Elite Rgb Ottico Fps Mouse Gaming, 18000 Dpi Ottico Sensore, Retroilluminazione a Rgb LED, Sistema di Regolazione del Peso, Bianco

Corsair MM300 Tappetino per Mouse da Gioco, Medio, Nero/Grigio

HyperX HX-HSCF-BK Cloud Flight, Cuffie Gaming Wireless, Nero/Rosso

