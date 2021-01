Il clone di Apple Pencil si acquista a soli 16 €: compatibile con iPad e iPhone

Se siete alla ricerca di un pennino per il vostro iPad o iPhone, ecco una pratica soluzione economica che ad una frazione del costo di Apple Pencil vi consentirà di scrivere sul vostro dispositivo iOS.

Attualmente è in super offerta, costa solo 16 euro e consente di scrivere non solo su iPhone ed iPad ma anche sugli schermi dei dispositivi Android, garantendo una compatibilità totale con la maggior parte degli apparecchi venduti.

Il pennino è caratterizzato da un corpo in alluminio con punta in rame puro, ricoperta da una pellicola protettiva per non danneggiare lo schermo. La punta può essere estesa fino a 1,4 mm per una scrittura più comoda, a seconda delle esigenze di pressione.

Il pennino si ricarica in un’ora via USB e con una ricarica completa permette un utilizzo che va dalle 8 alle 10 ore, prima di necessitare di una ricarica successiva. Include anche un pulsante di accensione e un LED dedicato.

L’accessorio è disponibile in tre diversi colori, bianco, nero e rosso, in base alle proprie preferenze. Si acquista a 16 euro cliccando su questo link diretto.

