Computer portatile KUU A10: in offerta con 8GB di RAM e 256 SSD

Se vi serve un computer per lavorare, ecco un’ottima occasione: il portatile KUU A10, grazie ad un codice sconto che si combina ad un’offerta lampo attualmente in corso, si può comprare a 334,79 euro, con uno sconto che supera il 30%.

Questo computer portatile è ottimo per lavorare: monta uno schermo IPS da 15.6″ con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel in formato 16:9 con cornici sottili appena 5 millimetri e una tastiera full-size con tastierino numerico, quindi altrettanto comoda sia per chi deve scrivere lunghi testi che per chi lavora molto con i numeri.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche monta un processore quad-core Intel Celeron J4125 a 2.7 GHz affiancato da una GPU Intel HD Graphics 600, 8 GB di RAM di tipo LPDDR4 e un disco SSD da 256 GB di tipo M.2 che fornisce sufficiente spazio per installare i programmi più importanti e archiviare i file da avere sempre con sé.

La batteria è da 5.000 mAh e promette fino a 8 ore di standby, mentre per quanto riguarda la connettività mette a disposizione dell’utente una presa jack audio da 3.5 millimetri, una porta miniHDMI e due prese USB-A di tipo 3.0.

Gli speaker supportano l’audio Dolby mentre il consumo si attesta intorno ai 10 Watt. Per finire, la scocca esterna è costruita in plastica e complessivamente misura 37,5 x 24,5 x 2,2 centimetri. Il peso si attesta intorno agli 1,4 chilogrammi. Come dicevamo in apertura la versione di Windows 10 in dotazione è quella Pro, che si differenzia dall’edizione Home per la presenza della crittografia del dispositivo con BitLocker (in caso di furto o smarrimento del dispositivo questo sistema permette di bloccarlo.

In questo modo nessun altro può accedere ai sistemi o ai dati in esso contenuti) e WIP (acronimo di Windows Information Protection), sistema che protegge dalla potenziale divulgazione di dati senza interferire con l’esperienza dei dipendenti, oltre alle app e ai dati aziendali dalla divulgazione accidentale sui dispositivi aziendali e sui dispositivi personali dei dipendenti, senza bisogno di altre app o di modifiche all’ambiente di lavoro.

Si tratta quindi di un ottimo computer che offre elevate prestazioni sia per il gaming che in ambito professionale, ma certamente soprattutto considerando il prezzo in offerta risulta una valida alternativa per lavorare da casa o per la didattica a distanza.

Normalmente infatti costa 501 euro ma con l’offerta lampo attualmente in corso il prezzo si attesta intorno ai 364 euro: tuttavia se si inserisce il codice P679265C37553000 prima dell’acquisto, si può limare ulteriormente il prezzo pagandolo praticamente 334,79 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.