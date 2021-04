Il distanziometro laser Duka LS5 è in offerta con un codice a 20,46 euro

Distanziometro laser, metro digitale, telemetro…chiamatelo come vi pare, tanto è sempre lui, uno strumento utile tanto in casa per chi si appresta ad arredarla o riarredarla quanto a lavoro per chi ha tra i suoi strumenti del mestiere un metro. Al momento, grazie ad un codice, si compra in sconto su Gearbest a 20,46 euro.

Quello in promozione è un modello chiamato Duka LS5, che promette lunga autonomia, elevata precisione e rapidità nelle misurazioni in un formato compatto e tascabile. Pensate che questo potente strumento pesa intorno ai 40 grammi – grazie anche al guscio in lega di alluminio – ed è spesso appena 1,3 centimetri, tanto che lo potete tenere anche nel taschino della camicia perché è lungo quasi 10 centimetri e largo 2,7.

E’ in grado di eseguire fino a 4.000 misurazioni con una sola carica della batteria, che è da 280 mAh e che si ricarica rapidamente tramite presa USB-C, quindi risulta particolarmente utile anche a chi lavora nel campo dell’edilizia o che più in generale ha bisogno di avere un metro di precisione sempre in tasca, senza doversi curare di ricaricarlo al momento del bisogno: basta ricordarsi di attaccarlo all’alimentatore la sera e, al risveglio, sarà già pronto all’uso e completamente carico.

Quel che fa questo misuratore laser è infatti misurare la distanza che intercorre tra l’estremità dalla quale viene proiettato il raggio e il punto esatto di qualsiasi superficie colpita dal laser. Quindi si può usare ad esempio per misurare l’altezza da terra di un mobile, ma non si limita soltanto a questo.

Oltre alla distanza tra due punti, il distanziometro laser Duka LS5 può essere usato anche per calcolare la superficie di oggetti e intere aree, compresi angoli di intersezione, volumi e spazi, il che si rivela particolarmente utile per progettare ad esempio la piantina di una casa o del cantiere sul quale si sta lavorando, o più semplicemente per scegliere l’angolazione giusta per posizionare un complemento d’arredo.

Può calcolare con un margine di errore di più o meno due millimetri e fino ad una distanza di 40 metri. Le misurazioni vengono eseguite in 0,2 secondi e i dati rilevati sono mostrati direttamente sullo schermo OLED con copertura in vetro temperato e tecnologia touch, il che significa che non ci sono pulsanti da pigiare e quindi meno parti meccaniche che, nel tempo, si potrebbero usurare più rapidamente.

Se lo volete comprare, come dicevamo al momento Duka LS5 è in offerta su Gearbest: normalmente costa 33,92 euro ma inserendo il codice H65CD28B60D12000 si ottiene uno sconto del 40%, pagandolo quindi 20,46 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.