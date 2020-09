Il drone Xiaomi FIMI X8 SE 2020 al prezzo più basso di sempre: con coupon lo portate a casa a 396,45 euro

Torna in offerta uno dei droni Xiaomi più apprezzati, ancor più adesso che si trova al prezzo più basso di sempre, grazie al nuovo codice sconto che trovate in calce. Stiamo parlando dello Xiaomi FIMI X8 SE 2020, versione aggiornata del pieghevole antagonista del Mavic Pro, che adesso si porta a casa a poco più di 396 euro grazie ad un coupon. Clicca qui per comprare.

Se esteticamente il drone rimane praticamente identico rispetto al modello precedente, la prima vera differenza è nel peso, che adesso è stato ridotto di ulteriori 25 grammi, passando da 790 a 756 grammi. Inoltre, migliorata anche l’autonomia di volo, che dovrebbe passare dai precedenti 33 minuti, agli oltre 35 minuti di questa versione 2020. Insomma, più leggero, maneggevole e più longevo in volo.

Non solo. Anche il range di volo è stato rivisto in positivo, con il drone che può teoricamente volare fino ad una distanza di 8 km, anche se per via dei vari regolamenti dovrete certamente tenere a bada la vostra voglia di esplorare terreni più lontani.

Altre modifiche riguardano anche il sensore della camera, adesso da 1/2.6′ pollici, diversamente dal precedente da 1/2.3”, anche se mantiene la risoluzione da 12 Mpx con apertura f.2.2. Importante notare come il bitrate massimo rimane ivariato a 100 mbps, anche se adesso sarà possibile utilizzare MicroSD fino a 256 MB, eliminando così la limitazione dei 64GB precedenti.

Oltre a GPS e GLONASS il velivolo include anche la tecnologia GNSS, abilitata anche la ricezione BEIDUO. Lato vide FIMI X8 SE 2020 permette di registrare video a risoluzione 4K (3840×2160) e 2.7K a 2716×1524. Il drone supporta la risoluzione 4K HDR e la possibilità di registrare video in HEVEC H.265.

Al momento FIMI X8SE 2020 si acquista in offerta lampo a poco più di 396 euro direttamente a questo indirizzo applicando il coupon A4D93F3E52627001.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.