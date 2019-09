Il forno microonde smart Xiaomi Mijia disponibile all’acquisto

Annunciato durante lo scorso luglio, il forno microonde Xiaomi Mijia non si è fatto attendere poi così tanto. A meno di un mese dalla presentazione è disponibile all’acquisto anche in Italia tramite il sito GearBest. Clicca qui per acquistare.

Non stupisce affatto l’arrivo di un forno miccroonde smart da parte di Xiaomi Mijia. Ovviamente, non manca il controllo attraverso lo smartphone e la voce, anche se al momento risulta essere compatibile solo con l’assistente vocale cinese della società. Chissà che in futuro possa risultare compatibile anche con Alexa e l’Assistente Google.

Tra le sue caratteristiche tecniche, come già annunciate lo scorso luglio, il forno a microonde offre una capacità di 20 litri, dotato di supporto per comandi vocali, per l’avvio di modalità di riscaldamento o l’accensione rapida. Al suo interno integra un modulo Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz che può essere utilizzato per i controlli vocali attraverso gli altoparlanti smart.

Offre una poenza di 700W con funzioni di riscaldamento rapido, o di riscaldamento. Oltre alle funzioni di riscaldamento offre anche quelle di cottura del cibo, con 4 strati di barriera protettiva.

Oltre alle caratteristiche tecniche, il forno a microonde Xiaomi spicca per design. Il tratto distintivo della società, ossia quel look minimale e moderno si ritrova anche su questo prodotto, completamente bianco, con la parte anteriore che presenterà due manopole per regolare tempo e potenza. Ha anche due pulsanti a sfioramento per configurare le diverse modalità operative, anche grazie ad un piccolo display nel riquadro a destra, che mostra tutte le informazioni rilevanti.

Il prodotto utilizza il magnetron di produzione Toshiba da 700W e la manopola elettronica per le operazioni. In totale, presenta 26 modalità di funzionamento, tra cui la modalità di riscaldamento rapido, tre tipi di modalità di scongelamento, 11 ricette preconfigurate, una modalità di sterilizzazione e nove modalità definite dall’utente. Ha un peso lordo di 12,1 kg e un peso netto di 10,8 kg e una frequenza delle microonde di 2.450 Mhz.

Purtroppo il prezzo annunciato di 58 dollari era solo un miraggio per il mercato cinese, ma ad ogni modo ha un costo assolutamente contenuto. Si acquista cliccando qui a 168 euro, con spese di spedizioni gratis per l’Italia.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.