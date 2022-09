Il fotografo di viaggi Austin Mann ha testato la fotocamera di iPhone 14 Pro

Come ormai tradizione, il fotografo specializzato in viaggi Austin Mann ha avuto modo di provare in anteprima il nuovo iPhone, evidenziando quest’anno i risultati che è possibile ottenere con iPhone 14 Pro.

Per testare la fotocamera di iPhone 14 Pro, quest’anno Mann si è recato nelle Highlands scozzesi, mostrando i risultati nel suo blog.

Mann loda la risoluzione dei 48MP del grandangolo, peculiarità che permette di ritagliare parti delle foto per creare composizioni interessanti, attirando l’attenzione cambiando l’inquadratura o rafforzando la composizione. Mann spiega che se l’obiettivo è stampare le foto, la risoluzione da 48MP offre una flessibilità significativamente maggiore con le stampe di grande formato.

Benché lodi l’opzione dei 48MP della fotocamera principale, il fotografo riferisce di preferire in molti casi scattare con il formato ProRAW a 12 megapixel. “È qui che la fotocamera brilla davvero – è velocissima – offre la stessa risoluzione con tutti gli obiettivi ed è fantastica in condizioni di scarsa illuminazione”. La risoluzione inferiore permette di preservare la durata della batteria e ovviamente risparmiare spazio di storage sia sul dispositivo, sia sul iCloud (scattando in ProRAW le foto che ha scattato hanno occupato una media di 80MB, con il file più piccolo che “pesa” 45MB e quello più grande 117MB).

Mann spiega ancora che il sensore quad‑pixel e le impostazioni per la bassa luminosità consentono di mantenere la grana dell’immagine più “levigata” e i dettagli più nitidi. Di conseguenza, riferisce di “modesti ma evidente miglioramenti nei dettagli” tra gli scatti in modalità Notte su iPhone 13 Pro e iPhone 14 Pro.

Il fotografo ha anche testato la nuova modalità Azione che consente di girare video fluidi anche in movimento grazie a funzioni che regolano forti tremolii, movimenti e vibrazioni. È rimasto colpito dalla possibilità ma evidenzia che richiede un po’ di luce per funzionare, spiegando ad esempio di non essere riuscito a sfruttare questa peculiarità in un aeroporto non essendoci luce a sufficienza. Spiega ancora che il crop del campo visivo è notevole per via della stabilizzazione ottenuta via software.

In quanto viaggiatore abituale, Mann loda la funzione SOS emergenze via satellite. Attualmente paga 30$ al mese per Garmin inReach MINI, trasmettitore di emergenza tascabile che consente di comunicare in caso emergenza ed è ovviamente lieto che Apple offrirà una funzionalità simile in futuro (a novembre, SOS emergenze via satellite sarà disponibile negli Stati Uniti e in Canada, e il servizio resterà gratuito per due anni).

Dubbi da parte del fotografo riguardano la scelta dell’eSIM (negli USA gli iPhone sono venduti senza slot per la SIM e offrono esclusivamente il supporto per più SIM digitali). Quando viaggia, Mann sfrutta SIM acquistate in loco che inserisce/toglie di volta dal carrellino porta SIM in base a dove si trova, consentendo di accedere a piani tariffari a basso costo che non sempre è possibile ottenere con le eSIM. Apple spiega che con la eSIM, non è necessario acquistare, trasportare e sostituire schede SIM fisiche (che possono essere facilmente smarrite) o attendere che arrivino per posta; è possibile memorizzarne otto o più e averne due attive contemporaneamente e che molti service provider internazionali offrono piani dati eSIM prepagati per l’uso a lungo termine in Paesi e aree geografiche di tutto il mondo. Mann non ha ancora avuto modo di approfondire questo aspetto ma ovviamente è sempre possibile acquistare un iPhone 14 sbloccato e con SIM. Consigliamo la lattura completa del post sul blog di Mann a chiunque voglia approfondire vari aspetti che riguardano le foto con iPhone 14 Pro.

Volete saperne di più sugli iPhone 14 Pro? Qui c’è il nostro articolo di approfondimento.

Gli iPhone 14 Pro vanno a ruba, ma su Amazon qualcuno ancora è in pronta spedizione.