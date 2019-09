Il gimbal FY FEIYUTECH VLOG che sfida il Dji Osmo Mobile 3 a soli 60 euro

Se amate fare video con il vostro smartphone, allora dovreste tenere in seria considerazione l’idea di acquistare un gimbal per smartphone. Da poco Dji ha presentato Osmo Moile 3, che di certo non è a buon mercato. Ed allora, per coloro che non volessero rinunciare ad un accessorio per stabilizzare i video, con tanto di design pieghevole, ecco il gimbal FY FEIYUTECH VLOG, che grazie ad un coupon costa appena 60 euro.

Si tratta di un gimbal motorizzato a 3 assi, che vanta una progettazione pieghevole, studiato apposta per chi viaggia e ama affrontare Vlog in mobilità. Tra le tante opzioni, tra le quali spicca quella che favorisce l’effetto Dolly Zoom, anche il pulsante che permette di switchare velocemente tra ripresa in verticale e orizzontale.

E’ in grado di contenere qualsiasi smartphone, purché con peso inferiore o pari a 240 grammi. Si tratta di una capacità di carico particolarmente alta, che non pone alcuna limitazione e risulta compatibile con la totalità degli smartphone attualmente in vendita.

Facile da trasportare e facile da utilizzare, non ha necessita di alcun setup complesso, si auto bilancia e ogni volta che lo si tira fuori dalla custodia è pronto a stabilizzare i video. Un solo tasto permette di far partire le riprese, e tra le tante offre anche la funzione di tracciamento per seguire il soggetto e far sì che resti al centro dell’inquadratura.

Si ricarica in appena 2 ore e mezza e offre autonomia fino a 8 ore di riprese, grazie alla sua batteria integrata da 1300 mAh. Ha un angolo pitch di 240°, un angolo di azione di roll: 165° e support lo standard bluetooth Bluetooth 4.1 per l’abbinamento con lo smartphone.

E’ fatto in ABS e metallom ha un peso di 272 grammi e dimensioni di 20 x 10 x 5 cm.

Solitamente ha un costo di oltre 90 euro, ma al momento, con il coupon GBFEIYU3B lo si pagherà appena 62,04 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.