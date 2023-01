Il Mac mini con chip M2 Pro è più pesante di quello con M2

Il Mac mini 2023 è disponibile nella versione base con chip M2 (CPU 8‑core con 4 performance core e 4 efficiency core, GPU 10‑core,100 GBps di banda di memoria) e nella versione con chip M2 Pro (CPU 10-core con 6 performance core e 4 efficiency core GPU 16‑core, 200 GBps di banda di memoria, configurabile anche con on CPU 12‑core e GPU 19‑core).

Oltre alle differenze in termini di CPU, GPU e banda di memoria c’è anche una differenza di peso: la variante con chip M2 pesa 1,18kg, quella con M2 Pro pesa 1,28kg.

A farlo notare è il sito francese Mac4Ever e il motivo della differenza di peso potrebbe essere legato al dissipatore usato (alla stregua di quanto visto con il Mac Studio di fascia alta che pesa 1Kg in più rispetto a quello base) o più probabilmente all’alimentatore usato. La potenza massima di alimentazione, infatti, cambia: 150W nel Mac mini con M2 e 185W nel Mac mini con M2 Pro, elemento che permetterebbe di spiegare il peso maggiore. Apple ha scelto un alimentatore in grado di fornire più potenza per garantire il supporto a un numero maggiore di periferiche collegate (il modello con chip M2 Pro integra quattro porte Thunderbolt 4, contro le due porte Thunderbolt 4 integrate sul modello con chip M2).

Il nuovo Mac mini con chip M2 e M2 Pro può essere già ordinato, con prezzi che partono da 729 €. Le consegne inizieranno martedì 24 gennaio, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.