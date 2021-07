Il mini-drone JJRC H36 è in offerta a 16,39 euro

Se volete comprare un drone al vostro bambino oppure voi stessi volete prima provarne uno per vedere se l’idea vi stuzzica, prima di comprarne uno da centinaia di euro che potrebbe finire nell’armadio dopo pochi voli acquistate il mini-drone JJRC H36 che, con 16,39 euro, vi permette di sperimentare la tecnologia e giocarci in sicurezza.

Questo drone come dicevamo è davvero piccolo: misura 8,5 x 8,5 x 3 centimetri, quindi sta tranquillamente nel palmo di una mano oppure nella tasca di uno zaino. In confezione c’è tutto quel che serve per usarlo, compreso quindi un joypad per i controlli visto che non c’è né una fotocamera per fare le foto dall’alto e né un’app per smartphone con il quale controllarne i movimenti. Il collegamento tra drone e telecomando avviene tramite WiFi a 2.4 GHz, tecnologia che consente di tenerne il controllo fino a 30 metri di distanza.

Se si allontana troppo basta schiacciare un pulsante per farlo tornare al joypad e volendo si può usare anche in casa perché le eliche sono efficacemente protette in modo tale da evitare di poter danneggiare qualcosa in caso di urto. Incorpora un giroscopio a 6 assi che consente di mantenere una buona stabilità anche se si usa all’aperto e c’è un po’ di vento, ed è possibile selezionare due diversi livelli di velocità, basso e alto, in modo da adattare lo stile di volo in base al luogo e all’abilità del pilota.

Utilizza una batteria da 150 mAh che, oltre ad alimentare la luce LED utile per darne visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione, alimenta il motore per 5-6 minuti di volo prima di scaricarsi: la ricarica avviene collegando i cavetti della batteria a un alimentatore con spina USB e ripristina completamente l’energia in poco meno di un’ora.

L’uso del mini-drone JJRC H36 è consigliato a partire dai 14 anni di età e, come dicevamo, al momento si può comprare online a 16,39 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.