Il mouse e gli auricolari di Black Shark sono in offerta su Amazon

Se volete migliorare la vostra postazione di gioco potete farlo con due prodotti Black Shark che sono attualmente proposti in sconto su Amazon. Si tratta del mouse da gioco Black Shark Mako M1 che ha la doppia modalità di utilizzo (con cavo e wireless) e degli auricolari senza fili Black Shark Lucifer T1, entrambi caratterizzati da funzioni e design che favoriscono l’accesso e la gestione dei videogiochi al computer.

Gli auricolari Black Shark Lucifer T1

Gli auricolari sono caratterizzati da un design squadrato, luci LED anche sulla custodia e tecnologia di collegamento senza fili Bluetooth 5.2. Sono dotati di driver da 10 millimetri, batteria da 40 mAh per ciascuna cuffia e 400 mAh per la cover che promettono fino a 35 ore di autonomia complessiva e 3,5 ore massime per ogni ricarica, che avviene semplicemente inserendo gli auricolari nella custodia (quest’ultima si ricarica invece via USB-C).

Tra le caratteristiche di punta troviamo la modalità di gioco che migliora le prestazioni wireless portando la latenza a soli 55 millisecondi, il che significa che l’audio si sincronizzerà perfettamente con il video in modo da permettere all’utente di poter reagire prontamente agli stimoli audio durante le partite. Ciascun auricolare incorpora due microfoni per migliorare la ricezione della voce e al contempo filtrare i rumori di fondo in modo da offrire una comunicazione cristallina.

Sono certificati IPX4 quindi resistono al sudore e alla polvere, la custodia misura 6 x 4,5 x 3 centimetri e il cavo USB-C incluso in dotazione è lungo 30 centimetri. Se li volete comprare, anziché 39,99 euro inserendo il codice 5LDB5GIS li pagate 23,99 euro spedizione (a cura di Amazon) compresa nel prezzo.

L’offerta è la stessa che ci sarà il Black Friday e scade il 21 novembre salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Il mouse Black Shark Mako M1

Il mouse misura circa 13 x 6,5 centimetri ed è alto 4 centimetri nel punto più alto della curvatura ed è dotato di un cavo USB-C lungo 1,8 metri con copertura in nylon intrecciato che può essere sganciato per essere usato anche completamente senza fili. E’ dotato di sei pulsanti programmabili, di cui uno dedicato alla regolazione dei DPI con un click, passando da 500 a 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 e 5.000 DPI e con la possibilità di estenderlo fino a 10.000 DPI tramite software.

In confezione sono presenti due scocche intercambiabili che cambiano il design, la sensazione al tatto e anche il peso del mouse: si va dai 90 ai 105 grammi in base alla copertura scelta – liscia e chiusa oppure con trama forata in stile alveare, più traspirante ed indicata per l’estate – e alla presenza o meno della batteria, che può infatti essere rimossa se si decide di usare il mouse col cavo.

Offre dieci diversi tipi di effetti di illuminazione RGB e monta un sensore ottico PMW3326 con frequenza di aggiornamento fino a 1.000 Hz, in modo tale da offrire una risposta rapida e accurata. Se lo volete comprare, anziché 49,99 euro inserendo il codice HATL9EWN lo pagate 24,99 euro spedizione (a cura di Amazon) compresa nel prezzo.

L’offerta è la stessa che ci sarà il Black Friday e scade il 21 novembre salvo esaurimento anticipato delle scorte.