Il notebook Xiaomi da 15.6 pollici con i7 e MX250 in offerta lampo con sconto di quasi 500 euro

Xiaomi torna sul palco dei notebook con un prodotto che non scende a compromessi e che porta sulle scrivanie degli utenti una configurazione da top di gamma. Il modello con processore i7 e scheda NVIDIA GeForce MX250

Le principali caratteristiche di questo prodotto sono certamente processore e scheda grafica, come sopra accennato. Il processore è l’Intel Core i7-10510U di decima generazione, affiancato da una Grafica NVIDIA GeForce MX250 con memoria GDDR5 da 2 GB e 16 GB di memoria DDR4 a doppio canale.

Il processore Intel CoreTM i7-10510U ha una frequenza core massima di 4.9GHz, si tratta di un processore quad-core. Questa configurazione offre il supporto a due display a risoluzione 4K, e a livello di connettività propone una uscita video USB-C con funzionalità complete e uscita video HDMI. L’USB-C permette di riprodurre risoluzioni di 1080p fino a 240Hz, e risoluzione 4K fino a 60Hz, mentre la porta video HDMI raggiunge risoluzione 1080p fino a 144Hz, e risoluzione 4K fino a 30Hz.

Il notebbok monta ben 16 GB di RAM di tipo DDR4 2666MHz, mentre la memoria è affidata ad un SSD NVMe da 1 TB, con uno slot per scheda SSD per espandere la capacità del disco rigido tramite M.2 SATA. A livello di connettività di rete supporta il protocollo 802.11ac, 2.4GHz, 5GHz, compatibile con 802.11 a/b/g/n, con un valore teorico di velocità massima fino a 1,73 Gbps, mentre il Bluetooth è naturalmente il 5.0.

Lo schermo di questo notebook Xiaomi è da 15,6 pollici, con dimensioni di 344,16 mm × 193,59 mm, con cornice compatta da 6,52 mm, e rapporto corpo schermo dell’81,5%. La risoluzione è Full HD, mentre la densità di pixel è pari a 142ppi, con un angolo di visione di 178°, e luminosità massima di 300nit, con un rapporto di contrasto pari a 3.800: 1, e una gamma di colori sRGB al 100%.

Completano il ciclo di caratteristiche tecniche una tastiera full size, con pressione dei tasti di 1,5 mm e luminosità della retroilluminazione di 3 nits. Quanto al trackpad, è in vetro, largo 6 pollici, con una superficie di 127 mm x 83,6 mm. Quanto alla sicurezza, il notebook mette a disposizione il riconoscimento dell’impronta digitale.

