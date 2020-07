Il nuovissimo Xiaomi Redmi 9A già in super sconto a 88,81 euro

Appena presentato, Xiaomi Redmi 9A si candida certamente a diventare un vero e proprio punto di riferimento nel mondo degli smartphone economici. Il prezzo, grazie all’offerta che vi proponiamo, è davvero esiguo: appena 88,81 euro. Clicca qui per acquistare.

Lo smartphone propone uno schermo da ben 6,53 pollici con risoluzione HD+, con certificazione per la protezione di luce blu che riduce i danni agli occhi e fornisce un’esperienza di visualizzazione più confortevole. Ottima anche l’autonomia, grazie alla batteria da 5000 mAh, e al processore MediaTek Helio G25 a bassa potenza.

Redmi 9A si propone come smartphone per un pubblico più giovane, e questo lo si percepisce anche dalla dotazione multimediale, grazie ad una camera posteriore da 13MP dotata del supporto alla IA, che può facilmente scattare foto chiare e cristalline in qualsiasi contesto. Offre, peraltro, effetti caleidoscopio che aggiungono maggiore divertimento ai video. La camera frontale, invece, è da 5 MP, e contribuisce anche al riconoscimento facciale, per semplificare lo sblocco del terminale, rendendolo facile e veloce

Ovviamente, lo smartphone in offerta è già pronto per l’uso in tutto il mondo, dunque anche sul nostro mercato. Il sistema operativo, infatti, è pienamente localizzato in italiano.

A livello di connettività, Redmi 9A propone un vano per inserire una doppia Nano SIM. A livello di memoria, presenta 2GB di RAM e 32 di memoria ROM, con possibilità di espansione MicroSD fino a 512 GB.

Il listino ufficiale prevederebbe un prezzo di 119,99 euro, ma al momento si acquista a soli 88,81 euro direttamente a questo indirizzo, nella colorazione verde o grigia.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.